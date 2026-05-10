ONPE comenzó la impresión del material electoral de cara a la segunda vuelta presidencial
Este proceso comenzó el pasado 8 de mayo, con la creación del "acta padrón", que incluye la lista de electores distribuidos en las 92.766 mesas de sufragio establecidas para la segunda vuelta. El material impreso será trasladado a Lurín para su ensamblaje y posterior distribución a los locales de votación.
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El pasado viernes 8 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó la impresión del material que se usará en la segunda vuelta de la elección presidencial 2026 del domingo 7 de junio. En esta jornada, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular) disputarán el sillón presidencial.
De acuerdo con la información compartida por la ONPE, el material que comenzó a imprimirse es la primera parte de la denominada 'acta padrón', que es la lista y relación de electores que corresponden a cada una de las 92.766 mesas de sufragio que deben instalarse el día de los comicios electorales.
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Esta actividad se realizó en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia. La entidad precisó que, una vez concluido el proceso de impresión, el material será trasladado a sus almacenes de Lurín, donde será ensamblado junto con otros insumos electorales que se utilizarán en la segunda vuelta. Posteriormente, todo el material será distribuido a los distintos locales de votación.
Durante la jornada de impresión, Manuel Casas, supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, señaló que este proceso se ejecuta bajo rigurosos protocolos de seguridad y controles de calidad, con el objetivo de asegurar la integridad y confiabilidad del material electoral.
La jornada de impresión se desarrolló con la presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Proceso de impresión de la ONPE de cara a la segunda vuelta presidencial
Lista de electores será la misma de la primera vuelta
En tanto, la ONPE decidió avanzar con la elaboración de materiales que contienen la misma información que se usó en los comicios del pasado domingo 12 de abril.
El ente electoral informó que la lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y que, posteriormente, es aprobado por JNE.
Además, precisó que la información consignada se mantiene igual a la utilizada en la primera vuelta. El padrón contiene datos como el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento correspondientes. También incluye información personal de cada elector, entre ella, sus apellidos y nombres, número de DNI, fotografía, nivel de instrucción y número de orden asignado en la mesa de votación.