Juzgado se declara no competente en demanda de acción de amparo de Renzo Reggiardo contra el JNE

Juzgado se declara no competente en demanda de acción de amparo de Renzo Reggiardo contra el JNE

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El undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima se declaró incompetente para tramitar la demanda de acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la que buscaba anular la decisión que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.

La resolución fue emitida por el undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima, a cargo de la jueza Silvia Núñez Riva.

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El recurso fue presentado por Reggiardo luego de que el JNE rechazara el pedido de repetir los comicios en determinados distritos de Lima Metropolitana, tras los reclamos sobre retrasos en la entrega de material electoral durante la jornada del 12 de abril y que el candidato Rafael López Aliaga ha usado para promover una narrativa de fraude entre la ciudadanía.

El despacho judicial de Núñez Riva concluyó que no tenía competencia para evaluar el caso debido a que se encuentra especializado exclusivamente en procesos constitucionales vinculados a materias tributarias, aduaneras y de mercado.

Ante ello, el expediente fue remitido al Centro de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Lima para que sea asignado aleatoriamente a otro juzgado constitucional con competencia genérica.

La Municipalidad de Lima informó que el proceso fue redistribuido al Quinto Juzgado Constitucional, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán. Será esta instancia la que determine si admite o no la demanda a trámite.

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La entidad no ha informado el monto que destinará al pago de los abogados contratados. “Los honorarios se están estableciendo respecto a los mecanismos establecidos. No podría decir los honorarios, pero en su momento podemos hacer llegar esa respuesta”, señaló durante una conferencia de prensa.

Asimismo, el burgomaestre comunicó que el abogado Hans Caiazza se encargará del recurso ante el Poder Judicial y que Eto Cruz verá la acción competencial ante el Tribunal Constitucional. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la acción legal tiene como objetivo dejar sin efecto el acuerdo del pleno que rechazó la convocatoria a nuevos comicios. El alcalde argumenta que esta decisión implica una supuesta vulneración de competencias y afecta la voluntad ciudadana.

Reggiardo añadió que el abogado Wilber Medina, quien también es abogado de Rafael López Aliaga, formará parte del equipo que elaborará la estrategia legal contra la decisión del JNE.

“El señor Medina es abogado de algunos casos de la municipalidad, que en la mañana estuvo acompañándome a mí ante el 11° Juzgado Especializado en lo Constitucional para que declare la admisibilidad del recurso, porque así lo amerita las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos”, agregó.