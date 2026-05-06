Roberto Sánchez prioriza reuniones antes que actos de campaña en estos últimos días

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Roberto Sánchez no aparece. Pese a estar cerca de oficializarse como el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, el candidato de Juntos por el Perú no ha protagonizado actividades de campaña en los últimos días. En lugar de ello, Sánchez ha priorizado reuniones con sus recientes aliados políticos.

La inactividad ha sido cuestionada. Simpatizantes del congresista y candidato presidencial señalaron en redes sociales que Sánchez estaría perdiendo capital político al ausentarse de actividades proselitistas mientras, por otro lado, sus adversarios mantienen una fuerte ofensiva en su contra.

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Sin embargo, Sánchez no ha dejado de lado a sus aliados. Tras anunciar que José Domingo Pérez se incorporaba al equipo técnico de Juntos por el Perú, el candidato participó en una reunión con el exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. ‘Estamos avanzando bien’, declaró a la prensa tras retirarse de su local partidario luego del encuentro con el abogado. Pérez, por su parte, se limitó a calificar la reunión como ‘productiva’.

¿Silencio en redes?

Además de Domingo Pérez, Sánchez también sostuvo una reunión con Hernando Cevallos, integrante de su equipo técnico y excandidato al Senado. ‘No se ha hablado de puestos ni de cargos. Estamos ajustando los temas técnicos y las propuestas’, aseguró el exministro de Salud.

En redes sociales, Sánchez también se ha mostrado poco participativo. Con escasas publicaciones propias, se ha limitado a compartir mensajes orientados a distanciarlo de Antauro Humala y a responder a la narrativa de un presunto fraude electoral impulsada por Renovación Popular y Rafael López Aliaga.