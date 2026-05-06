Keiko Fujimori se aferra a la figura de su padre durante su campaña en la Selva

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La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó a Loreto este 6 de mayo como parte de su campaña presidencial. Fujimori mantuvo un discurso populista y aseguró que gobernaría “como le enseñó su padre” en caso de ganar las elecciones. Además, la lideresa cuestionó la inacción del Estado en gobiernos pasados.

“¿Qué han hecho en los últimos 25 años los otros presidentes? Esa es la respuesta que yo vengo recogiendo desde hace muchos años”, indicó la candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, su partido ha tenido una presencia dominante en el Congreso durante parte de ese periodo. En el 2016, su bancada obtuvo 73 escaños de 130, cifra que le dio un control mayoritario dentro del Poder Legislativo.

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Durante su visita, Fujimori afirmó que en el país el “presupuesto sobra” y mencionó que hay 260 mil millones de soles libres para construir infraestructura. Del mismo modo, recordó a su padre al señalar que desea convertirse en jefa de Estado. “(…) quiero ser presidenta en la cancha, así como me enseñó mi padre”.

Tras su declaración, la candidata hizo referencia a la gestión de su padre, Alberto Fujimori, expresidente del Perú cuestionado por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y prácticas autoritarias como la disolución del Congreso durante su gobierno en 1992. Tras este autogolpe, modificó el sistema electoral y tomó el control institucional, hecho que lo mantuvo en la presidencia hasta el 2000.

La jornada continuó en Contamaná, donde Fujimori intentó justificarse tras haber mencionado que iba a gobernar como su padre le enseñó. “Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, solo será por cinco años”. Además, también prometió una “pensión universal para todos los adultos mayores” y ampliar programas sociales.

Keiko Fujimori no respalda los pedidos de destitución del Presidente del JNE

En declaraciones recientes, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la actual conformación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La candidata reconoció que el organismo actuó con "medidas correctivas inmediatas" durante la jornada electoral. Sin embargo, Fujimori expuso la necesidad de un pronunciamiento oficial de la entidad para despejar dudas sobre su legitimidad y fortalecer la confianza en el sistema.

La candidata presidencial también apoyó la postura de diversos gremios empresariales quienes han manifestado una auditoría internacional al sistema de la ONPE. Fujimori mencionó que hay una "desconfianza natural" hacia los funcionarios que trabajaron estrechamente con Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. "Ojalá esta medida pueda ser escuchada y pueda haber un cambio correspondiente", señaló.

Además, se limitó de decir quiénes conformarían su equipo técnico. “No quisiera lanzar nombres en estos momentos porque se puede generar una mala percepción”, indicó.

Enfrentamiento en Pucallpa tras visita de Keiko Fujimori

El paso de Keiko Fujimori por La Hoyada, en Pucallpa, se vio marcado por la violencia y el rechazo ciudadano. Durante su recorrido, un vecino increpó directamente a la lideresa de Fuerza Popular gritándole: "¿Dónde están los 4 millones?", en clara alusión a los cuestionamientos por presunto financiamiento irregular de sus campañas.

Ante el reclamo, la reacción de los simpatizantes fujimoristas fue violenta. Los seguidores de la candidata agredieron físicamente al ciudadano que realizaba la protesta. Además, intentaron silenciarlo por medio de arengas a favor de la candidata.