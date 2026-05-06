HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Política

Keiko Fujimori se aferra a la figura de su padre durante su campaña en la Selva

La candidata de Fuerza Popular apeló a promesas populistas y al legado de su padre durante su visita a Loreto.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó a Loreto este 6 de mayo como parte de su campaña presidencial. Fujimori mantuvo un discurso populista y aseguró que gobernaría “como le enseñó su padre” en caso de ganar las elecciones. Además, la lideresa cuestionó la inacción del Estado en gobiernos pasados.

Únete a nuestro canal de política y economía

“¿Qué han hecho en los últimos 25 años los otros presidentes? Esa es la respuesta que yo vengo recogiendo desde hace muchos años”, indicó la candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, su partido ha tenido una presencia dominante en el Congreso durante parte de ese periodo. En el 2016, su bancada obtuvo 73 escaños de 130, cifra que le dio un control mayoritario dentro del Poder Legislativo.

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante su visita, Fujimori afirmó que en el país el “presupuesto sobra” y mencionó que hay 260 mil millones de soles libres para construir infraestructura. Del mismo modo, recordó a su padre al señalar que desea convertirse en jefa de Estado. “(…) quiero ser presidenta en la cancha, así como me enseñó mi padre”.

PUEDES VER: Fuerza Popular y Juntos por el Perú tendrían los diputados con menor votación: una electa solo obtuvo 890 votos

lr.pe

Tras su declaración, la candidata hizo referencia a la gestión de su padre, Alberto Fujimori, expresidente del Perú cuestionado por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y prácticas autoritarias como la disolución del Congreso durante su gobierno en 1992. Tras este autogolpe, modificó el sistema electoral y tomó el control institucional, hecho que lo mantuvo en la presidencia hasta el 2000.

La jornada continuó en Contamaná, donde Fujimori intentó justificarse tras haber mencionado que iba a gobernar como su padre le enseñó. “Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, solo será por cinco años”. Además, también prometió una “pensión universal para todos los adultos mayores” y ampliar programas sociales.

Keiko Fujimori no respalda los pedidos de destitución del Presidente del JNE

En declaraciones recientes, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la actual conformación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La candidata reconoció que el organismo actuó con "medidas correctivas inmediatas" durante la jornada electoral. Sin embargo, Fujimori expuso la necesidad de un pronunciamiento oficial de la entidad para despejar dudas sobre su legitimidad y fortalecer la confianza en el sistema.

La candidata presidencial también apoyó la postura de diversos gremios empresariales quienes han manifestado una auditoría internacional al sistema de la ONPE. Fujimori mencionó que hay una "desconfianza natural" hacia los funcionarios que trabajaron estrechamente con Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. "Ojalá esta medida pueda ser escuchada y pueda haber un cambio correspondiente", señaló.

Además, se limitó de decir quiénes conformarían su equipo técnico. “No quisiera lanzar nombres en estos momentos porque se puede generar una mala percepción”, indicó.

Enfrentamiento en Pucallpa tras visita de Keiko Fujimori

El paso de Keiko Fujimori por La Hoyada, en Pucallpa, se vio marcado por la violencia y el rechazo ciudadano. Durante su recorrido, un vecino increpó directamente a la lideresa de Fuerza Popular gritándole: "¿Dónde están los 4 millones?", en clara alusión a los cuestionamientos por presunto financiamiento irregular de sus campañas.

PUEDES VER: Resultados ONPE EN VIVO al 98,2%: Roberto Sánchez mantiene más de 23.000 votos de ventaja sobre López Aliaga

lr.pe

Ante el reclamo, la reacción de los simpatizantes fujimoristas fue violenta. Los seguidores de la candidata agredieron físicamente al ciudadano que realizaba la protesta. Además, intentaron silenciarlo por medio de arengas a favor de la candidata.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Integrante del Pleno del JNE asegura que auditoría a elecciones no condicionará los resultados de la primera vuelta

Integrante del Pleno del JNE asegura que auditoría a elecciones no condicionará los resultados de la primera vuelta

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 98,2%: Roberto Sánchez mantiene más de 23.000 votos de ventaja sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 98,2%: Roberto Sánchez mantiene más de 23.000 votos de ventaja sobre López Aliaga

LEER MÁS
Es falso que general en retiro del Ejército haya pedido nuevas Elecciones Generales 2026: video fue sacado de contexto y data de hace siete años

Es falso que general en retiro del Ejército haya pedido nuevas Elecciones Generales 2026: video fue sacado de contexto y data de hace siete años

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: actas pendientes y fecha límite de JNE ponen en riesgo cronograma electoral

Elecciones 2026: actas pendientes y fecha límite de JNE ponen en riesgo cronograma electoral

LEER MÁS
Fuerza Popular y Juntos por el Perú tendrían los diputados con menor votación: una electa solo obtuvo 890 votos

Fuerza Popular y Juntos por el Perú tendrían los diputados con menor votación: una electa solo obtuvo 890 votos

LEER MÁS
Roberto Sánchez prioriza reuniones antes que actos de campaña en estos últimos días

Roberto Sánchez prioriza reuniones antes que actos de campaña en estos últimos días

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 98,2%: Roberto Sánchez mantiene más de 23.000 votos de ventaja sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 98,2%: Roberto Sánchez mantiene más de 23.000 votos de ventaja sobre López Aliaga

LEER MÁS
Alfredo Marcos: “¿La realidad política? Los peruanos estamos acostumbrados al drama”

Alfredo Marcos: “¿La realidad política? Los peruanos estamos acostumbrados al drama”

LEER MÁS
Alejandro Manay: lo acusaron de terrorista, ahora es diputado

Alejandro Manay: lo acusaron de terrorista, ahora es diputado

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025