Elecciones regionales y municipales 2026: dos movimientos regionales elegirá a sus candidatos mediante afiliados

Dos movimientos regionales definirán a sus candidatos a las elecciones regionales y municipales este 17 de mayo. Foto: difusión

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En las elecciones regionales y municipales del 2026, solo dos movimientos regionales elegirán a sus candidatos mediante el voto directo de afiliados en las elecciones primarias. Se trata de Pasco Joven y Arequipa Avancemos, agrupaciones que permitirán a sus militantes definir de forma directa a quienes postularán a cargos subnacionales.

El proceso interno se realizará el próximo 17 de mayo. Ese día, los afiliados habilitados votarán por sus candidatos a gobernador y vicegobernador regional, así como por consejeros, alcaldes y regidores en los distintos niveles de gobierno.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de cédulas en su sede de Lurín. Este material se destina exclusivamente a las organizaciones que eligieron la modalidad de afiliados. La entidad prevé imprimir más de 9 mil papeletas, incluidas las de contingencia.

Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, confirmó que ambas agrupaciones solicitaron este tipo de elección interna. El funcionario también indicó que ya se realizó la prueba de color de las cédulas y que el proceso avanza dentro del cronograma previsto.

Mayoría de organizaciones opta por delegados en las elecciones primarias

A diferencia de estos dos casos, 74 organizaciones políticas usarán la modalidad de delegados en sus elecciones primarias. En ese grupo figuran 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales que participarán en las elecciones regionales y municipales del 2026.

Este mecanismo contempla dos jornadas. El 17 de mayo, los afiliados eligen a sus delegados en votación interna. Una semana después, el 24 de mayo, esos representantes definen a los candidatos que competirán en las elecciones subnacionales.

La ONPE precisó que brinda asistencia técnica a las organizaciones que lo solicitan. Esto incluye la elaboración del padrón de electores, la impresión de cédulas, la relación de candidatos y otros materiales necesarios para la jornada electoral.

El organismo electoral también informó que el traslado del material se realizará entre el 13 y 15 de mayo para el voto de afiliados, y entre el 20 y 23 de mayo para el sistema de delegados. Más de 26 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar el 4 de octubre del 2026, cuando se elijan autoridades regionales y municipales en todo el país.