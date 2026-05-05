Narrativa de fraude continúa: exoficial Chavín de Huántar promueve "golpe de Estado democrático"

Los sectores políticos que sostienen la existencia de un presunto fraude electoral vuelven a cobrar protagonismo. Esta vez, el general en retiro y excomando Chavín de Huántar, Roger Zevallos, propuso en televisión la posibilidad de un "golpe de Estado democrático". El propio Zevallos reconoció que esta opción se encuentra fuera de la Constitución y la ley; sin embargo, insistió —basándose únicamente en las irregularidades registradas en la jornada electoral del 12 de abril— en que el escenario "lo ameritaría".

El general en retiro calificó el proceso electoral de "fallido" y "viciado". Bajo ese planteamiento, propuso que una junta militar asuma el poder y designe en la presidencia a un militar o a "un civil notable". Aseguró que se trataría de una medida temporal que implicaría desconocer el proceso electoral en curso.

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Para sustentar su posición, Zevallos invocó la Revolución de los Claveles, ocurrida en Portugal en 1974. Este episodio fue efectivamente conducido por militares; sin embargo, a diferencia del escenario planteado para el Perú, tuvo como objetivo derrocar la dictadura del Estado Novo, que llevaba más de cuatro décadas en el poder. La comparación, en este contexto, resulta desproporcionada.

Zevallos aseguró que no ha discutido el tema con líderes de partidos políticos. No obstante, fue ambiguo al responder si había abordado la propuesta con otras figuras dentro del Ejército peruano: "Nosotros no somos deliberantes. Eso no significa que al interior de las instituciones no se esté conversando el tema. Tampoco significa que no haya tenido contacto con diversos estamentos, donde se estarían discutiendo estas opciones", respondió al ser consultado al respecto.

Un discurso que se amplifica en otros espacios

Su postura no se ha difundido únicamente en programas de televisión. Zevallos también participó en pódcast transmitidos por internet. En una transmisión del canal Resurge, volvió a referirse al tema y aseguró que existen contactos para concretar la toma ilegal del poder que propuso.

"Si yo convocase, en el supuesto negado, a muchos hermanos de armas y les dijera: ‘esto es lo que se va a hacer, el Perú nos necesita’, lo harían", dijo Zevallos en entrevista.

En estos espacios virtuales, el mensaje ha continuado replicándose. Recientemente, el conductor Diego Acuña expresó públicamente su respaldo a un "golpe de Estado democrático popular".

En la televisión abierta, otras figuras también han cuestionado el proceso electoral del 12 de abril, hasta calificarlo como un "golpe de Estado". El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos participó en el programa 'Beto a Saber', de Willax, y mantuvo esta línea argumentativa.

"En este momento se está consumando un golpe de Estado en el Perú. Y me dirijo a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones: si ustedes proclaman a estos candidatos, ese será el último de los delitos que se han cometido en este proceso electoral", señaló.

La narrativa comienza a escalar y a traducirse en acciones. El jueves 31 de marzo, un grupo de ciudadanos se congregó en los exteriores del domicilio de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una de las principales figuras en esta protesta fue el influencer de extrema derecha Jhorge Ugarte, quien aseguró que continuarían con un hostigamiento prolongado contra Burneo y replicó el llamado a un golpe militar frente a los asistentes.

En redes sociales, Rafael López Aliaga publicó un pronunciamiento de la organización Unión Naval, conformada por oficiales de la Marina de Guerra en situación de retiro, en el que califican también de "viciado" el proceso electoral y solicitan la anulación de 4703 actas de la serie 900000, alineándose con el pedido del líder de Renovación Popular.

"Nos ha costado mucho trabajo lograr la democracia en la que estamos viviendo"

En conversación con La República, el exministro de Defensa y contraalmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, José Luis Gavidia, indicó que estas expresiones degradan la democracia y, lejos de fortalecer el sistema político, pueden deteriorar la institucionalidad del país.

"Los golpes de Estado son posiciones anacrónicas del pasado. Nos ha costado mucho trabajo lograr la democracia en la que vivimos. Que ciudadanos, sean militares en retiro o no, promuevan estas actitudes antidemocráticas y sin lógica para el contexto actual demuestra una total irresponsabilidad. Es probable que busquen una figuración personal más que una posición institucional", sostuvo.

El exministro consideró que las Fuerzas Armadas en actividad no avalarían un acto de este tipo: "Cualquier acción de armas la ejecuta el personal militar en actividad. Yo soy oficial en retiro y estoy orgulloso de pertenecer a la gloriosa Marina de Guerra. En lo que respecta al actual ministro de Defensa, considero que debe mantener una comunicación permanente con los altos mandos y los organismos de inteligencia del sector, a fin de adoptar las medidas correspondientes ante cualquier indicio de irregularidad. Descarto totalmente una actitud de este tipo por parte del personal en actividad, así como la posibilidad de que se deje influir por actores externos", señaló.

Gavidia agregó que los sectores políticos que promueven estas propuestas deben respetar los resultados electorales: "No existe ningún ‘golpe de Estado democrático’. La democracia implica la participación del pueblo. Frente a estas elecciones, debemos actuar con madurez y respetar la voluntad de la mayoría. Nos guste o no, es necesario aceptar los resultados. Si hay irregularidades, deben demostrarse con pruebas y abordarse por las vías legales. Plantear un golpe de Estado es una irresponsabilidad y no tiene relación con las instituciones. Las Fuerzas Armadas están al margen de este tipo de planteamientos. Es necesario actuar con responsabilidad ante estas posturas".