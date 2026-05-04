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Política

Comisión de Constitución: Jefe de JNE y ONPE son citados este martes por fallas logísticas en las elecciones

La citación busca esclarecer los problemas de desorganización y retrasos reportados el pasado 12 de abril, incluyendo mesas no instaladas a tiempo y problemas con el material electoral.

Jefes de la entidades electorales deberán asistir al Congreso este 5 de mayo. Foto: composición LR
Jefes de la entidades electorales deberán asistir al Congreso este 5 de mayo. Foto: composición LR
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La Comisión de Constitución del Congreso citó a los jefes del JNE, ONPE y Reniec para que respondan por las fallas logísticas en elecciones generales 2026. La sesión se realizará este martes 5 de mayo a las 10:00 a. m. en el Hemiciclo del Pleno. El grupo de trabajo busca explicaciones por las irregularidades reportadas durante la primera vuelta, realizada el 12 de abril y extendida hasta el día siguiente en Lima sur. También han sido invitados el abogado constitucional Domingo García y al presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Jorge Cáceres.

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De acuerdo con la agenda oficial, la sesión será semipresencial y será presidida por el congresista Arturo Alegría, de la bancada de fuerza Popular. El Parlamento ha puesto bajo revisión lo ocurrido durante la jornada electoral, luego de múltiples cuestionamientos sobre la organización del proceso y su ejecución en distintas zonas del país.

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La sesión evaluará si hubo fallas en la planificación o en la ejecución de las elecciones. Además, no se descarta que se planteen medidas correctivas o cambios normativos para evitar situaciones similares en próximos comicios. La comisión también solicitará información documentada sobre los protocolos aplicados durante la jornada.

Hasta el momento, ni el JNE, la ONPE ni el Reniec han emitido un pronunciamiento conjunto sobre la citación. Sin embargo, en ocasiones anteriores, las entidades han defendido la transparencia del sistema electoral.

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