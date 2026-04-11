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Política

Delia Espinoza: "señores del JNE, tienen hasta mañana para habilitarme y permitirme ejercer mi derecho al voto"

La magistrada calificó su exclusión del padrón electoral como un "hostigamiento sistemático" y una "venganza política". La exfiscal de la Nación mencionó haber presentado una solicitud de nulidad y cartas notariales que fueron ignoradas por el JNE.

Delia Espinoza denuncia que el JNE le impide votar pese a no tener una sentencia que restrinja su derecho al sufragio.
Delia Espinoza denuncia que el JNE le impide votar pese a no tener una sentencia que restrinja su derecho al sufragio. | Andina

Delia Espinoza denunció que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sobrepasado sus facultades al impedirle votar. Según la magistrada, el organismo electoral le ha ordenado a la ONPE que la mantenga fuera del padrón pese a que presentó una solicitud de nulidad y cartas notariales para que se resuelva su situación. “Acabo de verificarlo y sigo sin poder emitir mi voto”, señaló la exfiscal de la Nación.

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La magistrada sostuvo que esta medida vulnera la normativa sobre la responsabilidad de altos funcionarios y la suspensión del derecho al sufragio. Espinoza aclaró que, al no existir una condena judicial definitiva en su contra, impedirle votar no tiene una base legal. [Sobre el JNE] “(…) han ido más allá de lo que señala el artículo 100 y 33 de la Constitución. Yo no tengo sentencia judicial firme que me restrinja mi derecho civil, mi derecho a poder votar”.

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Delia Espinoza detalló que ha tratado de revertir su situación por medio de diversas vías. Informó que en enero solicitó una nulidad y recientemente envió cartas notariales para que pueda votar, pero el JNE no le ha respondido. Incluso un pedido formal del representante del Colegio de Abogados de Lima fue ignorado por la institución. “A pesar que nuestro representante del Colegio de Abogados de Lima les ha hecho llegar también ese pedido para que ellos resuelvan, no lo han hecho”, manifestó la magistrada.

Ante la gravedad de los hechos, hizo un llamado a las misiones de observadores internacionales presentes en el país. Les solicitó que registren las arbitrariedades en el desarrollo del proceso electoral y advirtió que este tipo de exclusiones pueden afectar a otros ciudadanos. “Hago un llamado respetuoso a los organismos internacionales para que, además de verificar los resultados de las elecciones, puedan tomar nota sobre el desarrollo de este proceso electoral y las arbitrariedades, como las que estoy comentando, que se están cometiendo. De pronto pueden haber también otros peruanos afectados”, agregó.

Espinoza cuestionó la imparcialidad del JNE y atribuyó el hostigamiento a una venganza por su rol en la lucha contra la corrupción. “No quisiera pensar que son parte de la persecución política que se ha desplegado (…) o que son parte de un hostigamiento sistemático que quieren sostener con el ánimo de venganza política, por lo que yo he venido representando en la lucha contra la corrupción”.

La magistrada exigió al ente electoral que la habilite en el padrón antes de que inicie la votación de mañana. Recalcó que el derecho al sufragio es inalienable según tratados internacionales y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante lo que considera un atropello a sus derechos fundamentales. “(…) ningún poder, ninguna autoridad puede quitar el derecho a votar porque es un derecho fundamental de todo ciudadano y yo lo soy”.

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