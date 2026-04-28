¿El nuevo jefe de la ONPE “se niega a entregar la lista de extranjeros que digitan los votos”?

Una reciente publicación en redes sociales sostiene que el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estaría rechazando entregar una presunta 'lista de extranjeros que digitan los votos'. La imagen ha sido compartida en varias páginas de Facebook.

Post que circula en redes sociales. Foto: Facebook

PerúCheck comprobó que la ONPE sí atendió el requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, además, confirmó que no hay trabajadores extranjeros en la institución.

La JNJ solicitó información, pero no porque hubiera una lista de extranjeros

La desinformación se originó en un oficio real enviado por la JNJ, en el cual se pide a la ONPE información sobre posibles personas de nacionalidad extranjera que pudieran brindar servicios en la entidad.

A través del oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril del 2026, la JNJ reiteró un pedido previo realizado el 20 de abril, solicitando datos detallados sobre este grupo, como el número total, nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad de contratación y área de trabajo. Este documento correspondía a una solicitud de verificación institucional.

La ONPE sí respondió y negó la existencia de trabajadores extranjeros

PerúCheck tuvo acceso al oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, con fecha 24 de abril del 2026, mediante el cual la ONPE respondió formalmente a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega.

En dicho documento, la entidad señala que realizó una revisión completa de su personal a nivel nacional, incluyendo contratos por locación de servicios, órdenes de servicio y trabajadores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N.° 728 y N.° 1057. En la conclusión del informe adjunto se indica textualmente:

'De la información consolidada remitida por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales — ODPE, así como de los reportes correspondientes a la Sede Central, se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (...) es de nacionalidad peruana'.

Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE. Foto: PerúCheck

En otras palabras, la ONPE no se negó a proporcionar ninguna lista, sino que respondió oficialmente que no existen trabajadores extranjeros en la institución.

La ONPE también lo aclaró públicamente

El 20 de abril del 2026, la ONPE difundió un pronunciamiento oficial en su cuenta de X en el que señaló: 'Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la JNJ sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución'.

Comunicado oficial de la ONPE. Foto: ONPE

Asimismo, precisó que actualmente tiene 15.037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en la sede central.

También informó que existen 1.352 órdenes de servicio emitidas, además de 143 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 bajo el Decreto Legislativo N.° 1057. La institución enfatizó que todas las personas que laboran en ella son ciudadanos peruanos debidamente identificados con DNI.

Conclusión

Una publicación viral sostiene que el nuevo jefe de la ONPE se niega a entregar una supuesta lista de extranjeros que 'ingresan los votos'. Sin embargo, la ONPE sí respondió al requerimiento de la Junta Nacional de Justicia y concluyó oficialmente que todo su personal está conformado por ciudadanos peruanos. No existe tal lista de trabajadores extranjeros porque, según la propia entidad, no hay personal extranjero laborando en la institución. Por ello, PerúCheck califica esta afirmación como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.