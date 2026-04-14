Es impreciso que Ipsos asegure que Roberto Sánchez pasará a segunda vuelta: se proyecta un triple empate técnico en el segundo lugar

LO IMPRECISO:

Usuarios en redes sociales afirman que, según Ipsos, Roberto Sánchez pasará a la segunda vuelta electoral.

LO VERDADERO:

Si bien Sánchez figura en el segundo lugar del Conteo Rápido Integral de Ipsos, registra un empate técnico con otros dos candidatos (Rafael López Aliaga y Jorge Nieto) debido al margen de error entre ellos. Esto impide determinar qué postulante avanzaría a la segunda vuelta.

En publicaciones virales se sostiene que Ipsos asegura que Roberto Sánchez pasaría a la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori. Sin embargo, un informe real de la entidad muestra que, aunque él aparece en segundo lugar, se encuentra en empate técnico con Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Por tanto, debido a los márgenes de error considerados, no es posible determinar con certeza cuál de los tres sería parte de la siguiente fase electoral.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

Tras las Elecciones Generales 2026, se afirmó en Facebook que Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú, “pasa a segunda vuelta” según el Conteo Rápido Integral de Ipsos del 13 de abril de 2026, elaborado por encargo de Transparencia y con la contribución del National Democratic Institute (NDI).

Imágenes viralizadas en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en la plataforma obtuvo 2.700 reacciones, 1.400 comentarios y 103 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La afirmación difundida en redes es imprecisa, pues, aunque Sánchez figura en el segundo lugar con 12,4% —justo después de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (17,1%)—, se encuentra en empate técnico con Rafael López Aliaga de Renovación Popular (11,3%) y Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno (10,7%), quienes ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Conteo Rápido Integral al 95.7% de actas procesadas. Foto: Ipsos

Por tanto, de acuerdo con el informe de Ipsos —que considera márgenes de error basados en la dispersión del voto: +/- 1,3 para Sánchez, +/- 1,2 para López Aliaga y +/- 0,9 para Nieto—, no es posible determinar con certeza quién avanzaría a la segunda vuelta entre estos tres candidatos.

Conclusión

En síntesis, publicaciones en Facebook aseguran que Roberto Sánchez pasaría a segunda vuelta según el Conteo Rápido Integral de Ipsos del 13 de abril. No obstante, el documento indica que, si bien se posiciona en el segundo lugar, es parte de un empate técnico con Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Al considerar los márgenes de error, no es posible determinar con seguridad quién avanzará a la próxima fase hasta que salga el conteo oficial de la ONPE.