López Aliaga y Keiko ocupan los primeros puestos, mientras Nieto los sigue de cerca, según el 30% de la ONPE

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupan los dos primeros lugares en el conteo al 30% de la ONPE. Ellos cuentan con 18% y 17%, respectivamente. Les sigue Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 14%.

En tercer lugar se ubica el candidato Ricardo Belmont del partido OBRAS con 9%. En cuarto y quinto lugar se ubican Carlos Álvarez (8%) y López Chau (7%), respectivamente.

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Belmont se pronunció horas antes asegurando que pasará a segunda vuelta. “Quiero decirles que vamos a ir a la segunda vuelta. Estamos hablando de décimas; antes se hablaba de un punto o dos. (…) Ante la vergüenza del mundo entero, que tengamos la Plaza San Martín cerrada, desde este balcón le hablo al país y al mundo y digo que las elecciones aún no han terminado”, apuntó.

Keiko Fujimori y López Aliaga rechazaron despliegue de la ONPE

Tras las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación, Rafael López Aliaga ha hecho suya la narrativa de fraude electoral y no reconoce el boca de urna. Además, pidió que se amplíe el plazo de votación hasta mañana.

"No reconocemos el boca de urna, pedimos la ampliación hasta mañana, que la gente que ha venido incluso desde provincia o del extranjero a votar, lo haga", indicó.

También anunció que participará de un plantón en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones y convocó a la ciudadanía a protestar.

Por su parte, Keiko Fujimori exhortó a la ONPE y JNE extender el horario de votación hasta “altas horas de la noche” o, incluso, “hasta mañana” a fin de los más de 600 mil electores que no han podido votar por la llegada tardía del material de votación puedan ejercer su derecho.

“Las fallas logísticas y los locales que no abrieron de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos a cumplir con su voto. Esto no es acerca de una multa, sino del derecho a votar”, expresó en un pronunciamiento ante la prensa donde estuvo acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, del comité ejecutivo de Fuerza Popular.

Fujimori sustentó su pedido mencionando las cifras anunciadas por el presidente de la ONPE, Piero Corvetto. “Tenemos que lamentar profundamente que hayan 211 mesas, 15 colegios, lo que representa un total de 633 mil electores que no han podido ejercer su voto el día de hoy”, expresó.

Votación se extiende hasta el 13 de abril en 15 centros de votación

El JNE anunció una extensión del horario de votación en aquellos centros de votación donde no se instalaron las mesas por la falta de material electoral y dos circunscripciones electorales del extranjero (Orlando y Paterson).

“Se ampliará el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde”, precisó la institución. Especificaron que las horas indicadas se adecuan a cada huso horario.

Para este cometido, solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades para que a través del Ministerio de Educación los centros educativos se mantengan a disposición. Además, que se brinde el apoyo militar y logístico desde la PNP y las Fuerzas Armadas.

