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Política

Elecciones 2026: Fiscalía realiza diligencias preliminares en la ONPE ante el retraso de instalación de mesas

El Ministerio Público informó que la finalidad de las diligencias es "evitar las vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto".

Las diligencias fueron anunciadas por las cuentas oficiales del Ministerio Público. Foto: Composición/LR
Las diligencias fueron anunciadas por las cuentas oficiales del Ministerio Público. Foto: Composición/LR

El Ministerio Público anunció que realiza diligencias en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con la finalidad de constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada del material electoral a los locales de votación.

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De igual manera, la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro informó que investigará sobre la demora en la instalación de las mesas de votación en diversos locales.

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De acuerdo con la información compartida en las redes sociales de la Fiscalía, la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabezará las diligencias, a fin de evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto.

"Lo último | Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio", informó.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy tras la ampliación del horario?

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Comunicado de la Fiscalía

Comunicado de la Fiscalía

JNJ solicitará investigación contra jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por demora en mesas de instalación

La Presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comunicó que pedirá al pleno que inicie una investigación sobre Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y que evalúe su ratificación en el cargo.

La razón es el retraso en la instalación de las mesas de votación durante las primeras horas de las Elecciones 2026. El comunicado de la JNJ destaca que Corvetto fue ratificado en su puesto por una anterior composición de la misma institución.

Asimismo, instó a las entidades que conforman el Sistema Electoral —como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— a acatar las leyes y la Constitución, con el objetivo de asegurar que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos.

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