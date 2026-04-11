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Política

Gobierno designa a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la DINI

Mediante una resolución, se formalizó la designación del nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. El oficial en retiro asume el cargo tras haberse desempeñado como director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP).

Benito Cabrera Quispe, actual director ejecutivo de la DINI.
Benito Cabrera Quispe, actual director ejecutivo de la DINI. | Difusión

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Benito Cabrera Quispe como el nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El nombramiento se publicó el viernes 10 de abril de 2026 a través de la Resolución Suprema Nº 125-2026-PCM.

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Este nombramiento se basa en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 1141, que establecen las reglas para mejorar y modernizar la inteligencia estratégica del Perú.

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Perfil académico

De acuerdo con el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, Cabrera Quispe es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal obtenido en 2004. Registra un grado de magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura de 2013 y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú de 2024.

En su trayectoria institucional dentro de la Policía Nacional del Perú, cuenta con licenciatura en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales. Asimismo, cuenta con una maestría con mención en Gestión Pública, otorgada por la Escuela Superior de la Policía en el año 2016. Antes de este nombramiento, se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, cargo que ocupó en 2023.

¿De qué se encarga la DINI?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es la encargada de producir inteligencia estratégica confiable para la ejecución de políticas nacionales, con el fin de garantizar los derechos humanos, la soberanía nacional y el desarrollo del país. Su función principal es facilitar la toma de decisiones del Ejecutivo para anticipar amenazas o riesgos a la seguridad nacional.

Este organismo ejerce el liderazgo técnico del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), el cual está conformado por diversas gerencias clave. Entre ellas se encuentran el Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) y los órganos de inteligencia de los sectores de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior.

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