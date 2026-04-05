Tu voto perdido duplica a #PorEstosNo, por Rosa María Palacios

Escribo conociendo únicamente la encuesta de IEP del pasado jueves y el simulacro de Ipsos efectuado el 1 y 2 de abril. Datum saldrá el mismo día que se publica esta columna. Luego, entramos a la semana de oscuridad en donde, por ley, tenemos prohibido difundir encuestas de opinión. No se pueden difundir, pero sí hacer el trabajo. Hacia el miércoles o jueves habrá noticias para los que pueden acceder a ellas. El sábado en la tarde algunas encuestadoras hacen un simulacro nacional que les da más información que la encuesta en boca de urna.

En estas circunstancias, el sacrificado voto estratégico carece de todas las herramientas necesarias para elegir su mal menor, adelantando la segunda vuelta a la primera. Esta vez, no hay un solo candidato arrasadoramente popular. Nadie ha pasado, en todo el verano, del 14% de intención de voto. Según IEP son un pelotón de 7 candidatos que corren en una franja del 5% al 10% de preferencias. Esto plantea dos problemas. El primero, que todos están muy cerca unos de otros. 5 puntos porcentuales no es un margen invencible. El segundo, son muchos. No votar por él que le parece peligroso y votar por el que más le gusta de lo que queda (sacrificando a la veintena de candidatos que les siguen en preferencia y donde pudo estar su simpatía original) no basta para garantizar que las fuerzas se aglutinen y que no pase a segunda vuelta el que le parezca peor. El simulacro presidencial de IPSOS muestra la debacle de los López. Álvarez entra como un vendaval a segunda vuelta. En este estudio Keiko lidera con 13,7 y Álvarez sigue con 9,0, desplazando a López Aliaga con 8,1. Continúa Sánchez con 6,7 y Nieto con 4,1. Aquí la diferencia entre la primera y el quinto es de 9 puntos, abriéndose la brecha. Fujimori parece fija pero la pelea por el segundo lugar lo admite todo.

El problema para los dos vencedores de la primera vuelta tiene un nombre: Congreso. Las actuales reglas han cambiado tanto que la precariedad presidencial está garantizada. No hay mucha información sobre la intención de voto de ambas cámaras. Tenemos solo el simulacro de IPSOS para Senado que indica que 6 partidos podrían pasar la valla de 5% en votos válidos: Fuerza Popular (17,1%), Renovación Popular (10,5%), Juntos por el Perú (9,7%), APP (5,9%) (los cuatro actualmente gobernando), País para Todos (9,3%) y Buen Gobierno (5,0%).

Fuerza Popular, Renovación Popular y APP van a cogobernar como lo han hecho hasta ahora. Juntos, son el 33,5% de Congreso. En curules eso es 21 senadores y 46 diputados. Si López Aliaga o Fujimori ganan la presidencia será muy difícil que los vaquen (aunque habrá que decir que los tres líderes tienen amplia experiencia en traiciones). Si gana cualquier otro, dependerá de su habilidad política de hacer alianzas. Pero va muy complicado si se queda solo. ¿Qué puede hacer Álvarez o Jorge Nieto con el 9% o 5% de ambas cámaras? ¿Esperar que lo vaquen los demás en pocos meses? ¿Persuadir a sus vicepresidentes para que no acepten trato alguno e ir a nuevas elecciones?

Juntos por el Perú, en la misma encuesta tiene 9,6% de votos válidos. Si se suman al 35% de los actuales partidos en el Congreso, llegamos a casi 45%. ¿Cómo es posible que la mitad del futuro parlamento sea un calco de este, si el 90% del país los rechaza? Cuatro partidos que han destrozado el estado de derecho, tantas veces, de tantas formas a lo largo de los últimos 10 años, ¿se van a llevar este premio?

Pues parece que sí. La inversión publicitaria, la recordación de símbolo y la presencia mediática ha generado este resultado. Pero, y aquí está el truco, el fraccionamiento hace lo suyo. Bien atentos porque aquí es cuando los madrugan: ¿Saben cuánto suman los votos de todos los que están por debajo del 5%? 42,5% de votos válidos (sin contar los nulos).

Toda esta votación, se pierde. Tú feliz votas por el mejor y te agarran de tonto. Para que se den cuenta de la estafa de tener 35 partidos, recuerden que el mismo porcentaje en las elecciones del 2021 fue 17%. ¿Quién diseñó este sistema de fraccionamiento del voto para apropiarse del Congreso con votaciones minúsculas? El actual Congreso. ¿Qué significa que el 42,5% “se pierde”? Significa que los que sí pasan casi duplican su presencia. Ya no son 21 senadores y 46 diputados. Fuerza Popular, Renovación y APP, en conjunto, pueden llegar a tener 42 senadores de 60 y 92 diputados de 130. Un super pacto de facto de solo tres partidos para Fujimori o López Aliaga. Esta es la gravedad de la situación.

¿Por qué los van a premiar? No olviden que la valla no importa para la elección presidencial. Pasan los dos primeros sin importar porcentaje. Pero, donde el país y el estado de derecho se juega la existencia (incluyendo la permanencia del presidente por 5 años) es en la elección parlamentaria. Con el dolor de mi corazón, porque mucha gente valiosa no llegará al Congreso, no podemos votar en ese 42,5%. Es un error grave, manipulado y creado para la perpetuación en el poder de estas 4 familias que controlan el país desde hace 10 años. Si medio Perú pierde su voto, el pacto duplica sus curules. Si el pacto logra esas mayorías, gobierna desde el Congreso: adiós a la derogatoria de leyes pro crimen, adiós rescate de las instituciones, adiós a la disciplina fiscal, adiós a la justicia para las víctimas.

Saben que les está funcionando. Por eso, esta semana que queda, a pensarlo bien. No queda más que votar por partidos que sí puedan pasar la valla, pero jamás por los que están en el Congreso. Por el simulacro de IPSOS (falta Datum) solo quedan Buen Gobierno y País para Todos. ¿Qué sus candidatos son pésimos? Alguno habrá y no es obligatorio el preferencial. En Sin Guion Electoral, he entrevistado a muchos y pueden encontrar las entrevistas en su plataforma favorita para hacer el chequeo final. Pero voten para no perder su voto, ni para beneficiar a los responsables de este descalabro institucional.

Ya lo saben #PorEstosNo2016, hasta la victoria el próximo domingo.