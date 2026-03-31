Seguridad ciudadana: algunas propuestas van contra los derechos humanos y la Constitución

Las propuestas de seguridad ciudadana expuestas en la primera semana de debate presidencial por los cinco candidatos con mayor intención de voto son de “mano dura” e inspiradas en el gobierno de Salvador Bukele. Algo que, en la práctica, va contra criterios básicos de derechos humanos, explicó, a este medio, el ex viceministro del Ministerio del Interior Ricardo Valdés.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas por el IEP e Ipsos, los candidatos que ocupan los cinco primeros lugares de intención de voto son: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

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Fuerza Popular y el estilo salvadoreño para los penales

En el debate, Keiko Fujimori mencionó que en un eventual gobierno, en menos de un año, construiría un mega penal inspirado en el modelo salvadoreño. Además, planteó que los internos trabajen para costear sus alimentos. No descartó que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) y recuperar el control de las fronteras.

Al respecto, Valdés considera que la lideresa no está teniendo en cuenta el artículo 1 de la Constitución que indica que el fin supremo es el respeto por la dignidad humana. En ese sentido, la lógica penitenciaria está orientada a la rehabilitación del interno. “Si ella quiere seguir un estilo punitivo deberá modificar la Constitución. De lo contrario está regresando a los años 90 donde los reos debían realizar trabajo forzoso”, dijo.

Renovación Popular tendría los planes más débiles en materia de seguridad

López Aliaga planteó someter a referéndum la pena de muerte para violadores y funcionarios corruptos. Adicionalmente, aseguró que desde el primer día de gestión expulsaría a los extranjeros sin estatus legal y los trasladaría en barcos hacia sus países de origen.

El especialista considera que el plan de gobierno de Renovación Popular es uno de los más débiles en materia de seguridad ciudadana. Sobre las medidas concretas, resaltó que “lo que toca” es someter a referéndum la pena de muerte para violadores y corruptos para, con ello, modificar la Constitución.

En cambio, evidenció que la propuesta de expulsión masiva de migrantes no tiene sustento. “Cada migrante tiene una condición diferente y merece un tratamiento distinto. Sería importante que Renovación Popular estudie la Ley Migratoria. Si un migrante comete un delito en nuestro país debe ser juzgado aquí y no expulsado. Eso es lo que corresponde según las comisiones internacionales y nacionales”, anotó.

País para Todos: pena de muerte sin referéndum va contra la Constitución

Carlos Álvarez ha subido en intención de voto tras su presentación en la primera semana de debate presidencial. Él propuso aplicar la pena de muerte a sicarios capturados en flagrancia. Además, concluir el mega penal de Ica, paralizado desde el año 2020 y, bajo la modalidad Fast Track, eliminar trabas administrativas mediante decretos de urgencia para habilitar centros de reclusión de máxima seguridad de manera inmediata.

Valdés evidenció que estas dos últimas “propuestas” en realidad no lo son. “Terminar un penal y agilizar un trámite no es ninguna propuesta de gobierno. Es una mera gestión natural del Ejecutivo”, refirió.

Resaltó que la propuesta de pena de muerte para sicarios es un “absurdo”. “No puede prometerle a los ciudadanos algo que no puede hacer. Él no puede ir contra la Constitución sin un referéndum. Así que es una falta de respeto que se ponga a decir eso”, manifestó.

Buen Gobierno propone derogar las leyes pro crimen

Por su parte, Jorge Nieto del partido Buen Gobierno propuso la derogación inmediata de las denominadas "leyes pro crimen". También, usar Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para el análisis predictivo del delito. Asimismo, crear la Plataforma Nacional de Análisis Criminal (PNAC) que unifique datos de la PNP, Ministerio Público e INPE.

El ex viceministro del Mininter resaltó que Nieto no es el único que ha propuesta derogar las leyes pro crimen, sino que es algo a lo que han recurrido varios de los candidatos. Para hacerlo, menciona, se debería analizar detalladamente una por una.

La creación de una plataforma que unifique información del INPE, PNP y Ministerio Público tampoco es una idea propia de Nieto, menciona. “La política nacional contra la trata de personas o contra la seguridad ya mencionan que se debe realizar una unificación. Hay un mandato, sin embargo, nunca se ha cumplido ni puesto un centavo para hacerlo. Veremos si Nieto logra hacerlo en un eventual gobierno”, dijo.

Ahora Nación: examen de admisión a la PNP sería regulado

López Chau de Ahora Nación propuso que el examen de admisión a la Policía sea administrado por las universidades más prestigiosas del país para erradicar la corrupción en los ingresos. Adelantó que su plan de seguridad es liderado por el coronel en retiro Harvey Colchado, a quien ha propuesto como su eventual ministro del Interior.

Valdés reconoció como eficaz la propuesta de regulación del examen de admisión. Añadió que ya ha sido ejecutada, como parte de una reforma policial, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se obtuvieron muy buenos resultados.

Sobre la posible designación de Harvey Colchado como ministro del Interior, mencionó que considera al coronel en retiro como un gran elemento, pero que, requeriría mayor experiencia en manejo político, convocatoria y gestión pública. “Además, mencionar quién sería tu ministro del Interior no es ninguna propuesta de gobierno. Eso no pasa de un comentario”, añadió.