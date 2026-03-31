64% de peruanos no tomaría en cuenta opiniones de Donald Trump sobre un candidato

64% de peruanos no tomaría en cuenta opiniones de Donald Trump sobre un candidato

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 64% de peruanos considera que tomaría poco o nada en cuenta las opiniones de Donald Trump sobre un candidato a la presidencia. Por otro lado, el 57% considera que el tema religioso es muy o algo importante en su decisión de voto.

La opinión de Donald Trump sobre un candidato no influiría en los electores peruanos

Las personas que manifestaron que tomarían poco o nada en cuenta la opinión de Trump pertenecen en mayor medida a la zona centro y sur del país, en las personas de 30 años a más.

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Por otro lado, el 30% considera que tomaría mucho o algo en cuenta las opiniones del presidente de los Estados Unidos. Este porcentaje es mayor en Lima Metropolitana, en jóvenes de 18 a 29 años y en los niveles socioeconómicos A/B y C.

A la fecha, el mandatario estadounidense no se ha pronunciado sobre ningún candidato presidencial peruano.

Donald Trump y las candidaturas que apoyó

En cambio, se ha pronunciado a favor de la candidatura de Jair Bolsonaro de Brasil en 2022. Por medio de un mensaje en su red social, Trump expresó su total apoyo al candidato brasileño y lo calificó como un “Trump tropical”.

La candidatura de Javier Milei en Argentina también fue respaldada por Trump. Al respecto, el presidente de EE.UU. lo llamó un "gran líder" y un "seguidor incondicional de MAGA". Además, manifestó que bajo su gestión “Argentina volverá a ser grande”. Este respaldo se ha extendido durante el mandato de Milei.

“Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede (…) Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo”, dijo.

El apoyo no queda ahí. Trump también ha respaldado al candidato Nasry Asfura de Honduras. En febrero de 2026, el estadounidense comunicó que se había reunido con su homólogo. “Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘America First’. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad”, escribió.

En 2025, Trump se reunió con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa en Florida el sábado, antes de la reñida segunda vuelta electoral en la que se enfrentaba contra Luisa González. Tras la victoria de Noboa, el estadounidense felicitó a su homólogo.

Influencia del tema religioso

El 57% considera que el tema religioso es muy o algo importante en su decisión de voto. Este porcentaje es mayor en las personas que residen fuera de Lima Metropolitana, en personas de 50 años a más, en el nivel socioeconómico D/E, así como entre los que solo cuentan con educación básica.

Específicamente, el 33% considera que es muy importante el tema religioso en su intención de voto. El 24% y el 22% considera que es “algo importante” y “poco importante”, respectivamente. Luego de ello, el 19% lo considera “nada importante” y el 3% no sabe/no opina.

Del grupo que considera el tema como “poco o nada importante”, la mayoría reside en Lima Metropolitana y la zona sur del país, pertenecen al nivel socioeconómico A/B y C y tienen entre 18 y 49 años. Adicionalmente, tienen educación superior y son católicos.

Partidos que han incluido el tema religioso

Rafael López Aliaga de Renovación Popular es uno de los candidatos que más ha mencionado a Dios, la Virgen María o la religión en sus discursos de campaña.

El exalcalde de Lima indicó públicamente que tiene afinidad con el Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que promueve la santidad en acciones cotidianas.

No resulta extraño que durante su campaña electoral de 2021, mencionara que “está muy enamorado de la virgen María” y que reza el rosario “todos los días”.

Debido a este antecedente, en diciembre de 2025, el JNE instó a López Aliaga y a su partido a no utilizar temas religiosos, sin distinguir el credo, como parte de su estrategia política.

“Deberán abstenerse de instrumentalizar temas o símbolos religiosos de cualquier credo como mecanismo de captación de voto o como mecanismo orientado a influir en la voluntad ciudadana“, precisa el fallo.

Sin embargo, la institución resalto que no se restringe en los discursos políticos defender “valores morales que puedan tener inspiración o fundamento religioso”.

Por otro lado, el candidato Álvaro Paz de la Barra del partido Fe en el Perú, destinó sus primeras palabras de su presentación en la primera semana de debates para agradecer a Dios.

Al igual que él, Keiko Fujimori de Fuerza Popular mencionó a Dios durante su disertación en el debate presidencial. “Me encerraron más de 490 días. Sin condenas y sin sentencias cuando mis hijas tenían 9 y 11 años. Pero encontré también un sentido y es que me acerqué mucho a Dios”, declaró en la terna que compartió junto a Mario Vizcarra.

