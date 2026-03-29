Elecciones 2026: ONPE comenzó el traslado del material electoral en el interior del Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a transportar, por vía terrestre y aérea, el material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en diversas regiones del Perú con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril.

El traslado comenzó el último sábado a las 9.00 a. m. desde los almacenes en Lurín, en el sector Santa Genoveva. Desde ese punto partieron siete unidades de transporte hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Desde ese mismo punto en Lurín, salieron otras siete cargas para distribuir el material electoral en las distintas ODPE del país. Cada uno de los 14 vehículos dispone de custodia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y es supervisado mediante monitoreo satelital.

La documentación que se reparte en diversos puntos está conformada por cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador del local de votación (CLV), señalética y rótulos, ánforas y cabinas de votación. Para los comicios electorales, la ONPE también distribuirá 30.000 plantillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual.

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Elecciones 2026: JNE supervisó despliegue del material electoral

En las regiones del Perú, la verificación de la carga electoral será llevada a cabo en cada sede de las ODPE por los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En cuanto a Lima Metropolitana y el Callao, esta verificación se efectuará en la sede de la Gerencia de Gestión Electoral, situada en Lurín.

La institución comunicó que el ensamblaje del material electoral para su traslado oportuno comenzó el 21 de marzo. Para esta labor, el organismo electoral empleó contadoras automáticas para asegurar la cantidad precisa de cédulas en cada mesa de sufragio.

Para el desarrollo de estas labores, ONPE desarrolló una aplicación que utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para supervisar el ensamblaje del material crítico en los paquetes de instalación y escrutinio. Esta herramienta permite leer etiquetas RFID para verificar y controlar el proceso en la línea de ensamblaje, así como monitorear el despliegue del material electoral.

De igual manera, incorporó mecanismos automáticos para el cierre de las cajas con material electoral, así como un sistema de termosellado para que el material se encuentre herméticamente protegido en su traslado.

La ONPE informó que llevará a cabo el viernes 10 de abril, a partir de las 10.00 p. m., el traslado de los materiales electorales a 2.270 locales de votación en Lima y Callao. Para ello, utilizará 400 unidades de transporte.