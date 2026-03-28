Patricia Li no tendrá ninguna función dentro del gobierno, señala Forsyth, si es que es presidente
El candidato en Arequipa, rechazó, la posibilidad de que Patricia Li presidenta de su partido, influenciaría en su eventual gobierno.
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Este último sábado 28, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, llegó a Arequipa e indicó algunas de sus propuestas, además, remarcó que Patricia Li seguiría siendo presidenta del partido y no influiría en su eventual gobierno.
"La presidenta seguirá siendo presidenta del partido, ella tendrá sus funciones dentro del partido y ninguna dentro del gobierno ¡ninguna!" exclamó el candidato presidencial.
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Chat GPT, IA, califica su plan de gobierno como "No viable"
Ante el cuestionamiento directo al candidato, sobre dicha calificación de la IA, el candidato evitó responder, en su lugar respondió otro candidato de su partido y dijo:
"Yo quisiera responder, los parámetros por los cuales se pone la información para poder sacar la respuesta, no necesariamente son los más idóneos", indicó Guillermo Aliaga, uno de los candidatos a senador.
Por último, mencionó que no está de acuerdo con la minería sin "licencia social", y sobre dicho término indicó: "Para los mafiosos no existe licencia social".