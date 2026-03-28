Patricia Li no tendrá ninguna función dentro del gobierno, señala Forsyth, si es que es presidente

George Forsyth participó en actividades de su campaña electoral en Arequipa. Foto: Mirelia Quispe / LR

George Forsyth participó en actividades de su campaña electoral en Arequipa. Foto: Mirelia Quispe / LR

Este último sábado 28, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, llegó a Arequipa e indicó algunas de sus propuestas, además, remarcó que Patricia Li seguiría siendo presidenta del partido y no influiría en su eventual gobierno.

"La presidenta seguirá siendo presidenta del partido, ella tendrá sus funciones dentro del partido y ninguna dentro del gobierno ¡ninguna!" exclamó el candidato presidencial.

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Ante el cuestionamiento directo al candidato, sobre dicha calificación de la IA, el candidato evitó responder, en su lugar respondió otro candidato de su partido y dijo:

"Yo quisiera responder, los parámetros por los cuales se pone la información para poder sacar la respuesta, no necesariamente son los más idóneos", indicó Guillermo Aliaga, uno de los candidatos a senador.

Por último, mencionó que no está de acuerdo con la minería sin "licencia social", y sobre dicho término indicó: "Para los mafiosos no existe licencia social".