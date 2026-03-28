Es falso que Alfonso López Chau se ubique en el primer puesto en elección presidencial: encuestadora no está registrada en el JNE

LO FALSO:

Alfonso López Chau se ubica en el primer puesto en encuesta presidencial.

LO VERDADERO:

La empresa que hizo el presunto estudio no está inscrita en el JNE, como lo establece la Resolución N.° 0340-2026-JNE.

Informes de encuestas correctamente registradas como Datum e Ipsos colocan a otros candidatos como líderes del sondeo.

En redes sociales circula una supuesta encuesta atribuida a Global Perú que ubica a Alfonso López Chau como líder en la intención de voto de cara a las Elecciones Presidenciales de 2026. Sin embargo, el equipo de verificación constató que dicha entidad no figura en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, estudios elaborados por firmas reconocidas, como Datum, Ipsos y CPI, no sitúan al candidato en el primer lugar de las preferencias electorales.

El favorito del electorado según estudio

A dos semanas de los comicios programados para el domingo 12 de abril, algunas publicaciones en Facebook posicionan al candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en el primer lugar de intención de voto con un 21,5%. En segunda y tercera casilla aparecen Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 16,3%, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 8%, respectivamente. La publicación de mayor alcance ha acumulado hasta ahora más de 800 reacciones, 407 comentarios y 591 compartidos.

Interacción del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

Sin inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

Aunque el estudio presenta ciertos elementos propios de una ficha técnica —como la fecha de elaboración (23 de marzo de 2026), el tamaño de la muestra (4.000 personas) y el margen de error (±3%), requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369—, la empresa mencionada, Global Perú, no aparece registrada en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE. En cambio, lo que sí figura es una organización con denominación similar: Global Data.

Presunto sondeo muestra algunos detalles de la ficha técnica. Foto: Facebook.

En esa línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE establece la obligatoriedad de que las empresas se inscriban en dicho registro. Conforme a lo dispuesto en su artículo 10, esta inscripción “otorga a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar resultados de intención de voto y de simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión”.

Adicionalmente, se verificó que las supuestas redes sociales de Global Perú mencionadas en el post viral —incluidas Facebook, Instagram y Twitter— no existen. Tampoco se encontró evidencia de una página web oficial que respalde su actividad.

El nombre que sí figura en el JNE es Global Data.

Encuestadoras formales no ubican a Belmont como líder

Por otro lado, estudios realizados por empresas debidamente registradas ante el JNE muestran un panorama distinto. Estas mediciones sitúan a López Chau con niveles de respaldo que no superan el 7%. El informe más reciente de Datum lo ubica en tercer lugar de apoyo ciudadano de cara a la contienda presidencial con un 6,5%, mientras que Ipsos le asigna un 5% y CPI un 6,6%.

En contraste, los analistas de datos coinciden en que los primeros lugares de la preferencia electoral son disputados por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, lo que desmiente la veracidad del sondeo difundido en redes sociales.

Última encuesta Datum realizada del 13 al 17 de marzo. Foto: Datum.

Reciente sondeo Ipsos muestra a López Chau con 5% de preferencia electoral. Foto: Ipsos.

Último estudio publicado por CPI. Foto: CPI.

Conclusión

Una encuesta viral en Facebook ubica a Alfonso López Chau como líder en intención de voto, sin embargo, la empresa que la difunde, Global Perú, no está registrada en el REE del JNE, requisito obligatorio para publicar sondeos electorales. Además, no existen evidencias de sus redes sociales ni de un sitio web oficial. Análisis de firmas autorizadas muestran resultados distintos, con López Chau por debajo del 7% y a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga liderando la preferencia electoral.

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