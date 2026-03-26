Elecciones 2026: ONPE revela que no habrá flash electoral el 12 de abril

El nuevo sistema que usará la ONPE es de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) | Foto: composición LR/ ONPE

El nuevo sistema que usará la ONPE es de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) | Foto: composición LR/ ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que para las Elecciones Generales 2026, programadas para el próximo 12 de abril, no se realizará el tradicional flash electoral con resultados preliminares.

En elecciones anteriores, el organismo emitía una conferencia de prensa horas después del cierre de las mesas para brindar un porcentaje inicial de actas contabilizadas; sin embargo, el proceso ahora será automático.

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Durante una conferencia de prensa, el gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Roberto Montenegro, mencionó que el conteo de votos se podrá ver en tiempo real a través de la página oficial del organismo. Para esta jornada, la institución dispuso que los resultados se publiquen de manera progresiva en su portal web apenas ingrese la primera acta al sistema.

“Antes se esperaba una hora: ocho, nueve, diez de la noche, para dar cierto porcentaje de actas. En esta oportunidad, a las 5.00 p. m. de la tarde, una vez que se cierre la elección, la página web de resultados se va a publicar… Apenas ingrese la primera acta, se va a publicar. A medida que lleguen las actas, se van a ir publicando en la página web. Es decir, no va a haber flash”, señaló.

Elecciones 2026: nueva metodología para el conteo de votos

Para agilizar el procesamiento de los datos, la ONPE instalará el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en más de 29 mil mesas de sufragio en Lima y Callao. Este equipamiento incluye laptops, impresoras y dispositivos USB para digitalizar las actas y transmitir los resultados directamente a los centros de cómputo.

Las mesas de votación con el STAE podrán compartir los resultados de las actas contabilizadas directamente al sistema de la ONPE para ser enviadas a los Jurados Especiales Electorales/Jurado Nacional de Elecciones que serán el filtro de control de calidad para que se conozcan los resultados desde los centros de cómputo.