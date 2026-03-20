RMP sobre retiro de Domingo Pérez de la Fiscalía: "Él ha procesado a todo el elenco político local (...) Por eso lo botaron" | Composición LR | Foto: composición LR

RMP sobre retiro de Domingo Pérez de la Fiscalía: "Él ha procesado a todo el elenco político local (...) Por eso lo botaron" | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal Anticorrupción. Palacios señaló que los miembros no toman decisiones jurídicas sino políticas y que Pérez se ha enfrentado a casi todos los políticos por lo que su trabajo resultaría incómodo para el poder.

“Todos los fiscales deben pasar cada cierto número de años por un proceso de ratificación en el cual examinan su desempeño (…) y le toca a José Domingo, para beneplácito de los actuales miembros de la JNJ que contribuyen con las causas de Keiko Fujimori y de otros procesados. José Domingo Pérez ha procesado a todo el elenco político local, todos los que participaron en las elecciones de 2011 y 2016 han sido procesador por él. La JNJ que tenemos hoy es una junta política, sus decisiones son políticas no jurídicas. Sin darle derecho a defensa, por unanimidad, lo botaron”, señaló.

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Asimismo, la abogada resaltó la importancia de que los electores elijan este 12 de abril un Parlamento con personas idóneas para el cargo que puedan, a su vez, elegir a miembros imparciales de la Junta Nacional de Justicia y también del Tribunal Constitucional, entes que han sido muy cuestionados por sus decisiones.

“Lo han hecho muy mal algunos magistrados, para darle la oportunidad de que se defienda en el Poder Judicial y que se revierta por otra JNJ, que si elegimos a un Congreso decente, a esta JNJ y a este TC tienen que botarlos a patadas por prevaricadores. El que fuera presidente de la JNJ, Gino Ríos, ni siquiera está calificado porque tiene una sentencia por maltrato a su mujer”, agregó.