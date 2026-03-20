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Política

Jefe del JNE ratifica que no acudirá al Congreso: "Hay 91 congresistas en carrera, todos con diferentes intereses"

Roberto Burneo manifestó que su inasistencia al Pleno responde a la presunta vulneración de la independencia de poderes y al intento de algunos legisladores de cuestionar fallos definitivos e inapelables del organismo electoral.

El titular del JNE, Roberto Burneo, señaló que nunca hubo un debate con 35 candidatos.
El titular del JNE, Roberto Burneo, señaló que nunca hubo un debate con 35 candidatos. | Foto: composición LR/ difusión

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que no asistirá a las citaciones de las comisiones del Congreso de la República hasta que se establezcan garantías institucionales que aseguren el respeto a la autonomía del organismo electoral. A pocas semanas de las elecciones generales, la entidad acordó que ninguno de sus integrantes asista a rendir cuentas.

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El organismo emitió una resolución en la que informó que Burneo recibió un trato inadecuado durante la sesión de la Comisión de Constitución realizada el pasado 3 de marzo, donde fue objeto de cuestionamientos contra la autonomía del ente.

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Según el titular del JNE, el ejercicio de las facultades de control político por parte del Legislativo no debe vulnerar la independencia de poderes del máximo organismo electoral.

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“Acudir sin condiciones o garantías, no solo para el miembro del jurado sino para el pleno es muy arriesgado, considerando que hay 91 congresistas en carrera, todos ellos con diferentes intereses e interesados en cuestionar decisiones en última instancia del JNE”, señaló.

A pesar del comunicado, Burneo mencionó que la institución mantiene su disposición al diálogo, siempre que este se desarrolle en un marco de equilibrio de poderes, con garantías y sin presiones políticas que vulneren la función jurisdiccional en materia electoral. Asimismo, señaló que la asistencia al pleno se dará “siempre que no se presente el ingreso a terceros, que no se pongan temas que no han estado en la agenda y que no pueden dar cuenta de decisiones que son de materia independiente al JNE”.

“Una cosa es dar cuenta a las autoridades políticas, eso siempre lo hemos hecho hasta el último día, y otra cosa es ir a una comisión y que se presente este lamentable espectáculo e incluso recibiendo amenazas de terceros de esta comisión (Acción Popular)”, indicó

Además, remarcó que mantendrá la emisión de informes sobre el desarrollo del proceso electoral, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente durante las elecciones generales.

"Estamos totalmente seguros de que vamos a garantizar un proceso transparente, un proceso limpio y sobre todo que las decisiones del jurado en el momento que se vienen dando y en todo momento vienen siendo independientes, objetivas, que se han presentado de la presión política", agregó.

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