ONPE informa que partidos y candidatos tienen hasta el 20 de marzo para presentar informe financiero. | ONPE

ONPE informa que partidos y candidatos tienen hasta el 20 de marzo para presentar informe financiero. | ONPE

Mediante una Resolución Gerencial, emitida el 19 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que el viernes 20 de marzo es la fecha límite para que los candidatos entreguen el consolidado de aportes, ingresos y gastos que realizaron durante sus campañas para garantizar la transparencia del proceso electoral de las elecciones generales 2026.

Esta primera entrega debe incluir la información financiera que se ejecutó desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026, este periodo incluye las elecciones primarias. Asimismo, la resolución indica que la presentación de información financiera es de carácter obligatorio y cada organización política y ciudadanos cuya candidatura ha sido inscrita ante el Jurado Electoral Especial deben remitir para evitar sanciones.

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“En concordancia con el marco normativo descrito, se advierte que la presentación de la información financiera de campaña no constituye una facultad discrecional, sino una obligación legal exigible, cuyo incumplimiento genera responsabilidad administrativa y las sanciones previstas en la normativa electoral vigente”, se indica en el documento.

El informe puede ser entregado por el tesorero inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o por su representante legal en el caso de los partidos políticos. En el caso de los candidatos, deberán presentar ellos mismos la información o mediante un responsable de campaña que esté acreditado.

La entrega puede ser digital o de manera presencial. La ONPE ha habilitado el Portal Digital de Financiamiento – PDF CLARIDAD y también por Mesa de Partes Físicas de la ONPE, ubicadas a nivel nacional, en las Oficinas Regionales de Coordinación, Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y Mesa de Partes de la Sede Central.

Las sanciones por no cumplir con la entrega son multas entre 5,500 y 27,500 soles, mientras que para las organizaciones políticas las sanciones pueden estar entre 170,500 y 550,000 soles, además de la pérdida del financiamiento público.

La segunda entrega del informe financiero comprenderá el periodo desde el 14 de marzo hasta que termine el proceso electoral.



