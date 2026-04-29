George Clooney: "Hay una lucha que debemos ganar contra el odio"

George Clooney fue homenajeado en la gala anual del Chaplin de Film at Lincoln Center y aprovechó su discurso para pronunciarse acerca de la violencia en Estados Unidos. El actor, una de las figuras de Hollywood que cuestionan a Donald Trump, se refirió al atentado contra el presidente durante el fin de semana. “No puedo ignorar todo lo que está pasando en el mundo. No estoy de acuerdo con nada de lo que representa esta administración, pero no hay lugar para la violencia que vimos hace dos noches en Washington, D.C.”.

El actor comparó el atentando con la violencia ejercida por el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). “Tampoco hay espacio para este tipo de violencia en Minnesota con Alex Pretti o Renée Good”, dijo, recordando al enfermero al que los agentes de inmigración asesinaron a tiros y a la escritora que recibió un disparo cuando estaba dentro de su camioneta durante una redada en la zona.

Clooney acudió a la gala del lunes acompañado de su esposa, la abogada y activista Amal Clooney. “Me parece que hay una lucha que debemos ganar contra el odio, la corrupción, la crueldad y la violencia. Es una lucha por el alma misma de esta república, porque fomentar el odio y la violencia es heredar el viento. La pregunta es simplemente: ¿qué debemos hacer nosotros, como ciudadanos de este gran país? Y es esa respuesta la que reside en todos nosotros, de izquierda, de derecha y de centro, la que nos permite construir una unión más perfecta, sanar nuestras heridas y comenzar a hacer que Estados Unidos vuelva a ser verdaderamente grande”.

“Soy demócrata. No me disculpo por ello”

En otro momento, George Clooney defendió al comediante Jimmy Kimmel tras la petición de Trump para que lo despidieran. El presidente criticó al conductor y señaló que había hecho un “despreciable llamado a la violencia” al hacer una broma sobre Melania Trump y su aspecto de “viuda embarazada” en su programa Jimmy Kimmel Live!.

“Estaba bromeando. Es comprensible. Uno ve ese lado y piensa: ‘Bueno, las bromas son bromas’. Pero la retórica es un poco peligrosa. Y la hemos visto mucho últimamente”, comentó Clooney. “Cuando un bando tacha de traidor a la patria a cualquiera con quien no esté de acuerdo, un delito que se castiga con la muerte, simplemente porque no comparten esa opinión, creo que la retórica es demasiado acalorada”.

Como hijo de un periodista, Clooney volvió a defender la libertad de prensa. “La regla de mi padre cuando éramos pequeños era desafiar a quienes tenían más poder. Ese siempre ha sido nuestro lema. Eso es lo que creíamos mi hermana y yo, y lo que creían mis padres. Nos ha servido de mucho. Nos ha metido en líos, y eso es bueno”.

El actor ha sido homenajeado por su contribución al cine y a la televisión. Y ante las preguntas, comentó que no se disculpará por su postura política. “No se supone que uno tenga una buena relación con el gobierno. Se supone que uno debe cuestionarlo. Soy demócrata. No me disculpo por ello. A la gente que apoyo —Bill Clinton, Barack Obama— no les gustaba que los periodistas los persiguieran. A la gente en el poder no le gusta tener que responder a todas las preguntas del mundo. Es comprensible. No deberían disfrutarlo. Y los periodistas deben asegurarse de exigirles responsabilidades. Esas son las reglas. De eso hablaba Jefferson en 1787. Necesitamos una prensa libre e imparcial”.