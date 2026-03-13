Magistrada de Flagrancia dispone prisión preventiva para cuatro sujetos por presunta extorsión

El delito de extorsión puede acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. Fuente: Shutterstock.

El delito de extorsión puede acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. Fuente: Shutterstock.

Ocho meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que ordenó la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para cuatro jóvenes sindicados de extorsionar a un empresario de transportes.

Se trata de Edin Cáceres Tiznado, Geraldine Isuiza Fernández, Julio Infantes Loyola y Aníbal Guevara Quispe, quienes conformarían una banda criminal que habría solicitado el pago de S/20.000 mensuales a su víctima, a cambio de no atentar contra su familia.

Además, le habrían enviado un video de su fachada y una bolsa con cuatro dinamitas como medio intimidatorio para que el agraviado acepte pagar el cupo solicitado.

Gracias a la intervención policial, se logró la detención de los presuntos involucrados, quienes fueron conducidos a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Luego de evaluar los elementos de convicción, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva para los cuatro investigados, la cual culminará en octubre del presente año.

Cabe indicar que el delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 200º del Código Penal peruano, y sanciona a quien incurre en él, hasta con 25 años de pena privativa de la libertad.