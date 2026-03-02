Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

La Corte Superior de Justicia de Piura tiene el agrado de anunciar la ceremonia de clausura de sus Vacaciones Útiles "Justikids 2026", un programa enfocado en el desarrollo y recreación de los miembros más jóvenes de la familia judicial.

La ceremonia se realizará este lunes 02 de marzo en el auditorio de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Piura y contará con la presencia de los padres de familia y el titular de la institución. El objetivo principal de estos talleres fue brindar un espacio de aprendizaje lúdico y formativo, dirigido específicamente a los hijos, nietos y sobrinos de los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Como parte central del acto de clausura, los niños participantes de los talleres de Danza, Minichef, Improvisación y Teatro, Ajedrez, y Funcional y Baile Kids presentarán diversos números artísticos y demostraciones para exponer las habilidades y conocimientos adquiridos durante estas semanas.

Cabe resaltar que las Vacaciones Útiles "Justikids 2026" se llevaron a cabo gracias a la organización y coordinación de la Coordinación de Recursos Humanos en conjunto con la Presidencia de la CSJPI.