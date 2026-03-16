Angelo Caro no era consciente de lo que había logrado: las manos en su rostro y el grito eufórico evidenciaron su asombro. El peruano ejecutó a la perfección uno de los mejores trucos de su repertorio y se proclamó subcampeón del Mundial de Skateboarding.

Después de cinco años, el skater peruano vuelve a situarse entre los mejores del planeta. En diálogo con La República, el deportista nacional habló de su preparación con miras a Los Ángeles 2028 y, además, asegura que tendrá su revancha en los Panamericanos Lima 2027.

-Acabas de lograr el subcampeonato mundial, tal vez el suceso más importante de tu carrera

No es solo una meta a nivel mundial, sino personal. A Japón no pude ir por una lesión y volví un poco más fuerte. Ahora, en este evento quedé segundo y es un gran logro en mi carrera.

-¿En qué pensaste al momento de hacer el truco final?

Es un truco que practico mucho, que tiene un patente en un evento muy importante. Se podría decir que no se había hecho antes y le pusieron 'Machu Picchu Flip'. Es un truco muy referente el que hago y que me haya salido en un evento mundial fue increíble. No solo eso, también supe la posición que me iba a hacer llegar y justo salió. Pensar que Perú iba a estar en un podio Mundial me emocionó mucho. Fue un grito que compartí con todos, había muchos peruanos en las gradas y sé el sentimiento que se vivió en ese momento.

-Lograste un diploma olímpico en Tokio, luego no pudiste estar en París y ahora ganaste la medalla de plata en el Mundial de Brasil ¿Qué evaluación haces de estos últimos años?

Parte del proceso, siempre habrá altibajos. Hay que tomárselo de la mejor manera. Estuve cerca de una medalla olímpica y entendí que eso me iba a hacer más fuerte, iba a tener que entrenar el doble en lo técnico y lo metal. Hoy en día puse esas herramientas en práctica y es increíble quedar segundo en el mundo.

(...) Los logros están para celebrarse, aprender de ellos, para hacerlo mejor cada vez. Siento que después de mucho tiempo conseguir un diploma olímpico en un deporte nuevo… Muy aparte de que venimos de un país muy grande, con pocas oportunidades, y sé lo complicado que es llegar a unos Juegos Olímpicos. Valoro mucho mi trabajo, el de mi equipo y la gente que me brinda su apoyo.

-¿Cómo tomó tu familia este logro?

Ellos son una parte muy importante. Mi familia, mis seres queridos siempre fueron muy importantes para motivarme. Venir de Chiclayo a Lima, tener nuevas amistades, conocer el skate… Siempre tuve el apoyo de mi familia y lo celebramos juntos siempre.

-¿Qué se viene para Angelo Caro? Los Ángeles 2028 será uno de los principales objetivos

Esa es la meta, será un proceso largo. Acabo de llegar a Los Ángeles para estar en los 'X Games League', uno de los grandes eventos en deportes extremos (...). Seguir preparándome en el centro de alto rendimiento que tiene Red Bull. Preparándome para Lima 2027, que va a ser una fecha muy importante y una vez más representar a mi país.

-¿Lima 2027 será un revancha?

Lo pensé desde hace mucho tiempo. Me quedé con la medalla del segundo lugar en Santiago (Chile). Sé que se va a dar esta medalla y la vamos a dejar en casa.

-Hay un video tuyo de pequeño donde hablas de tu sueños. ¿Qué le dirías a ese niño luego de obtener el segundo puesto en el Mundial?

Como siempre lo digo, háganlo por amor, por pasión. Tengan claro la meta que quieren conseguir. A base de esfuerzo y perseverancia, que te lo enseña el skate, van a poder lograrlo. Crean en ustedes. Yo siempre decía las cosas porque sentía que en algún momento iban a suceder. A veces decirlo o decretarlo sirve mucho.

Cuando lo dije en ese video, ahora me pregunto cómo sucedió. Veo un chico que estaba con la seguridad de lo que quería lograr. Tal vez fue esa la mentalidad con la que debo seguir. Aconsejo a todos que se propongan algo, lo realicen y crean en ustedes.

-Antes practicabas fútbol, ¿qué fue lo que te hizo inclinarte por el skate?

Me gustaba jugar fútbol con mis amigos, pero me expongo a otras lesiones. Después el skate se volvió una profesión y me dediqué a ella. Siento que era dueño de mi propio mundo, yo podía decidir los trucos, como podía fluir, la manera de vestirme. Es una sociedad que me acopló muy rápido y me sentí a gusto. Me superaba a mí mismo cuando no me salía un truco y lo intentaba todos los días; después ya salía con más facilidad y eso me hacía sentir bien y pensar que podía lograr más cosas. Es algo que me enseñó el skate en mi vida personal.



