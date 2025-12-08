La esposa de Daniel Urrestí anunció su candidatura al senado por el partido Podemos Perú que lidera José Luna. A través de sus redes sociales, Juanita Pastor, dijo que cuenta con la experiencia para conocer las necesidades de la población.

“Después de conversarlo profundamente con mi esposo, he tomado una decisión muy importante: aceptar la invitación de las bases de nuestro partido para postular al Congreso como senadora por Lima”, dijo la esposa de Urresti.

“Como esposa de un militar, he recorrido y vivido en muchos rincones de nuestro país. Esto me ha permitido conocer de cerca las verdaderas necesidades de nuestra gente y comprender, desde el corazón, todo lo que aún falta para construir un Perú más justo”, añadió

Juanita Pastor señaló, además, que el 23 de diciembre se definirá el número con el que postularé de cara a las Elecciones 2026.

Elecciones internas de Podemos Perú: José Luna candidato presidencial

El último domingo 7 de diciembre, delegados del partido de Podemos Perú eligieron como candidato presidencial a José Luna Gálvez; mientras que Jaqueline Cecilia García Rodríguez y Raúl Martín Noblecilla Olaechea fueron nombrados como vicepresidentes.

Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en el proceso de elecciones primarias por delegados participaron 37 organizaciones políticas, las mismas que optaron por la modalidad de voto por delegados para elegir a sus representantes en las Elecciones 2026.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales se instalaron 76 mesas de sufragio en todo el país, hasta el mediodía, faltando únicamente una mesa en el Cusco. Para esta jornada electoral se tenía prevista la instalación de un total de 77 mesas.