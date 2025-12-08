HOYSuscripcion LR Focus

Juanita Pastor Talledo, esposa de Daniel Urresti, anuncia su candidatura al Senado con el Partido de Podemos Perú

Podemos Perú definiría el 23 de diciembre con qué número postulará la esposa de Daniel Urresti.

Esposa de Daniel Urresti, anuncia su candidatura al Senado. Foto: composición LR
Esposa de Daniel Urresti, anuncia su candidatura al Senado. Foto: composición LR

La esposa de Daniel Urrestí anunció su candidatura al senado por el partido Podemos Perú que lidera José Luna. A través de sus redes sociales, Juanita Pastor, dijo que cuenta con la experiencia para conocer las necesidades de la población.

“Después de conversarlo profundamente con mi esposo, he tomado una decisión muy importante: aceptar la invitación de las bases de nuestro partido para postular al Congreso como senadora por Lima”, dijo la esposa de Urresti.

“Como esposa de un militar, he recorrido y vivido en muchos rincones de nuestro país. Esto me ha permitido conocer de cerca las verdaderas necesidades de nuestra gente y comprender, desde el corazón, todo lo que aún falta para construir un Perú más justo”, añadió

Juanita Pastor señaló, además, que el 23 de diciembre se definirá el número con el que postularé de cara a las Elecciones 2026.

lr.pe

Elecciones internas de Podemos Perú: José Luna candidato presidencial

El último domingo 7 de diciembre, delegados del partido de Podemos Perú eligieron como candidato presidencial a José Luna Gálvez; mientras que Jaqueline Cecilia García Rodríguez y Raúl Martín Noblecilla Olaechea fueron nombrados como vicepresidentes.

Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en el proceso de elecciones primarias por delegados participaron 37 organizaciones políticas, las mismas que optaron por la modalidad de voto por delegados para elegir a sus representantes en las Elecciones 2026.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales se instalaron 76 mesas de sufragio en todo el país, hasta el mediodía, faltando únicamente una mesa en el Cusco. Para esta jornada electoral se tenía prevista la instalación de un total de 77 mesas.

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti busca acogerse a ley del Congreso y anular sentencia por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti busca acogerse a ley del Congreso y anular sentencia por caso Hugo Bustíos

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Canciller asegura que Betssy Chávez permanece en la Embajada de México y confirma resguardo policial

Canciller asegura que Betssy Chávez permanece en la Embajada de México y confirma resguardo policial

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a las presidencia y sus partidos políticos

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a las presidencia y sus partidos políticos

Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

César Acuña justifica préstamo de 20 millones a APP y califica de "mala leche" investigación

César Acuña justifica préstamo de 20 millones a APP y califica de "mala leche" investigación

