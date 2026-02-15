El país entra en un periodo de riesgo anunciado y con calendario. La alerta del Enfen coloca a la reducción del riesgo como eje central de la agenda pública. La información técnica está disponible y el margen temporal permite ejecución inmediata.

En 2017, el país registró 114 fallecidos, 185.000 damnificados y más de un millón de afectados. El impacto alcanzó vivienda, infraestructura y servicios básicos. Ese episodio dejó en evidencia la relación directa entre anticipación, presupuesto y protección de la población.

Las zonas con mayor impacto entonces concentran hoy la atención. Piura acumuló desbordes e inundaciones. Lambayeque y La Libertad sumaron daños urbanos y agrícolas. Áncash enfrentó huaicos y aislamiento. Lima mostró exposición por ocupación de quebradas y limitaciones en drenaje.

La reconstrucción posterior a ese fatídico año incluyó contratos bajo el modelo Gobierno a Gobierno. En esta coyuntura, la revisión de ejecución física, metas cumplidas y control concurrente constituye también una obligación del Ejecutivo que coloque el pacto autoritario, o el que decida mantener en desmedro de los peruanos. Al respecto, vale anotar que existen investigaciones fiscales en infraestructura pública y los antecedentes de sobrecostos en el país que demandan seguimiento permanente.

Mientras, el calendario electoral y la reducción del riesgo comparten un mismo requisito: conducción institucional.

El país atraviesa un proceso electoral y se aproxima a una posible sucesión presidencial. La protección frente al fenómeno climático se suma como segunda prioridad nacional para el Gobierno en funciones y para la administración que asumirá el mando, junto con el respaldo a organismos como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Los peruanos deben hablar de esto en sus barrios y comunidades. Y exigir rápida intervención de sus autoridades locales y regionales. La ejecución de obras, la asignación de recursos y la coordinación entre niveles de Gobierno requieren liderazgo político y continuidad. El fenómeno está anunciado. La gestión comienza ahora.