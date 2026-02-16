La terca convicción republicana por la pluralidad

El mundo, y el Perú con él, atraviesa una etapa de oscilación intensa entre extremismos. En este escenario, la pluralidad democrática se afirma como un desafío ético y político central.

En diferentes partes, proyectos autoritarios exhiben hoy indicadores de eficiencia económica y crecimiento acelerado que resultan atractivos para sociedades fatigadas por la incertidumbre. No obstante, esos resultados conviven con prácticas de concentración del poder y con una noción instrumental de la vida humana, lo que revela el verdadero costo de la eficacia desligada de libertades y derechos humanos.

Frente a este contexto, esta casa periodística afirma con claridad la democracia como sistema político y como método de convivencia civilizada. La democracia, aunque perfectible, permite procesar conflictos, corregir rumbos y canalizar discrepancias mediante reglas compartidas y control ciudadano. Sabemos que otra opción necesariamente implica la eliminación del que piensa distinto, y ello ya generó devastadoras guerras mundiales.

En tiempos de convulsión, el acto que se comparte a través de estas páginas y en el contenido digital de nuestros canales streaming —el intercambio abierto de ideas, experiencias y conclusiones basadas en hechos— tiene como finalidad constituirse como un aporte relevante a la vida pública.

La República sostiene posiciones definidas, expresadas con coherencia en sus editoriales. Al mismo tiempo, reconoce un entorno marcado por la polarización de los medios de comunicación, en la misma magnitud que el sistema político. En esa coyuntura, insistir en el pluralismo se ejerce como una práctica deliberada, responsable y transparente.

En esa misma lógica, los proyectos de gran inversión requieren siempre transparencia plena, información accesible y planes expuestos al país. Experiencias recientes, como el desarrollo del puerto de Chancay, confirman la importancia de acompañar las inversiones estratégicas con explicaciones claras, supervisión pública y rendición de cuentas.

La pluralidad que promovemos se ejerce con criterio fáctico y terquedad democrática, ya que solo el diálogo amplía la comprensión del mundo y fortalece las convicciones. En una época marcada por promesas repetidas de orden absoluto y soluciones autoritarias, la democracia se debe consolidar como una elección firme, consciente y de vigencia que no signifique la ausencia de crítica.