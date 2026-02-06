Gobernador de Tumbes fue detenido en megaoperativo en Lima por presunto lavado de activos
Segismundo Cruces es investigado por presuntamente liderar una organización criminal dentro del gobierno regional de Tumbes. Inmuebles y viviendas de otros funcionarios también fueron allanadas durante la madrugada.
Segismundo Cruces
El gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido preliminarmente en Lima, la noche del jueves 5 de febrero, en el marco de un megaoperativo entre la Fiscalía y la Policía. A la autoridad se le sindica de liderar una presunta organización delictiva enquistada en el Gobierno Regional.