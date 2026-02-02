Corte de Tumbes asegura continuidad del servicio de justicia durante vacaciones judiciales

La corte contará con personal mínimo necesario para mantener la atención y asegurar el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

La corte contará con personal mínimo necesario para mantener la atención y asegurar el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes informó que garantizará la continuidad del servicio de justicia durante el periodo de vacaciones judiciales, mediante el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia, que atenderán los casos urgentes en el distrito judicial de Tumbes.

De acuerdo con lo dispuesto, el periodo vacacional se hará efectivo del 1 de febrero al 2 de marzo de 2026; sin embargo, durante ese mes se mantendrán operativos los órganos de emergencia designados por la Presidencia de Corte, a fin de que los expedientes en trámite y las materias urgentes no se paralicen.

En esa línea, se precisó que los órganos jurisdiccionales de emergencia seguirán conociendo y tramitando los procesos a su cargo, y además atenderán, exclusivamente, materias urgentes como: hábeas corpus, calificación de denuncias con detenidos, trámites de libertades, apelaciones de mandato de detención, procesos con reos en cárcel, homonimias y rehabilitaciones (penal); acciones de garantía y medidas cautelares fuera de proceso (civil); consignaciones de alimentos, autorizaciones de viaje de menores y casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, entre otros supuestos prioritarios (familia); y consignaciones laborales (laboral).

Asimismo, se indicó que, conforme a la directiva emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las presidencias de cortes se encuentran facultadas para designar el personal mínimo necesario para el eficaz funcionamiento de estos órganos de emergencia e incluso conformar otros adicionales si la carga y las necesidades del servicio lo requieren.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de asegurar la atención oportuna de los casos urgentes y la continuidad del acceso a la justicia para la ciudadanía, aun durante el periodo de vacaciones judiciales.