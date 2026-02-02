HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Tumbes asegura continuidad del servicio de justicia durante vacaciones judiciales

La Corte Superior de Justicia de Tumbes garantizará el servicio de justicia durante las vacaciones judiciales del 1 de febrero al 2 de marzo de 2026, atendiendo casos urgentes.

La corte contará con personal mínimo necesario para mantener la atención y asegurar el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.
La corte contará con personal mínimo necesario para mantener la atención y asegurar el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes informó que garantizará la continuidad del servicio de justicia durante el periodo de vacaciones judiciales, mediante el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia, que atenderán los casos urgentes en el distrito judicial de Tumbes.

De acuerdo con lo dispuesto, el periodo vacacional se hará efectivo del 1 de febrero al 2 de marzo de 2026; sin embargo, durante ese mes se mantendrán operativos los órganos de emergencia designados por la Presidencia de Corte, a fin de que los expedientes en trámite y las materias urgentes no se paralicen.

En esa línea, se precisó que los órganos jurisdiccionales de emergencia seguirán conociendo y tramitando los procesos a su cargo, y además atenderán, exclusivamente, materias urgentes como: hábeas corpus, calificación de denuncias con detenidos, trámites de libertades, apelaciones de mandato de detención, procesos con reos en cárcel, homonimias y rehabilitaciones (penal); acciones de garantía y medidas cautelares fuera de proceso (civil); consignaciones de alimentos, autorizaciones de viaje de menores y casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, entre otros supuestos prioritarios (familia); y consignaciones laborales (laboral).

Asimismo, se indicó que, conforme a la directiva emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las presidencias de cortes se encuentran facultadas para designar el personal mínimo necesario para el eficaz funcionamiento de estos órganos de emergencia e incluso conformar otros adicionales si la carga y las necesidades del servicio lo requieren.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de asegurar la atención oportuna de los casos urgentes y la continuidad del acceso a la justicia para la ciudadanía, aun durante el periodo de vacaciones judiciales.

Notas relacionadas
Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

LEER MÁS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes impulsa el uso del EJE y la Mesa de Partes Electrónica

Corte Superior de Justicia de Tumbes impulsa el uso del EJE y la Mesa de Partes Electrónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi usó la IA para detectar más de 330.000 llamadas spam del banco BBVA y le impuso millonaria multa

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Judicialidad

Archivo de la Corte del Santa inicia jornadas extraordinarias

Corte Superior de Justicia del Santa participa en talleres estratégicos durante la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Procesos contra adolescentes deben ser reconducidos al Sistema Penal Juvenil tras fallo del TC sobre ley 32330

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva

José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025