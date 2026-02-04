HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Tumbes incorpora juez titular del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria

El Dr. Salazar Vivanco prestó juramento el 30 de enero ante la JNJ.

Esta designación garantiza la continuidad en la atención de procesos judiciales durante las vacaciones. Fuente: Difusión.
Esta designación garantiza la continuidad en la atención de procesos judiciales durante las vacaciones. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso la incorporación del magistrado Jorge Antonio Salazar Vivanco como Juez Titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, con el objetivo de asegurar continuidad en la atención de los procesos y una transición ordenada del despacho.

El magistrado prestó juramento ante la Junta Nacional de Justicia el 30 de enero de 2026, paso previo a su incorporación como juez titular.

En ese marco, la medida fue formalizada mediante la Resolución Administrativa N.° 000129-2026-P-CSJTU-PJ, emitida por la Presidencia de la Corte, que oficializa la incorporación del juez titular en el citado órgano jurisdiccional.

Para la ciudadanía, este hecho es relevante porque un juez titular accede al cargo a través de un procedimiento de nombramiento a cargo de la Junta Nacional de Justicia, mediante concurso público y evaluación de méritos e idoneidad, lo que contribuye a garantizar que quienes imparten justicia cuenten con la preparación y solvencia profesional requeridas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Finalmente, cabe precisar que la incorporación del magistrado permite reforzar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia durante el período de vacaciones judiciales, asegurando la continuidad del servicio de justicia para la ciudadanía.

Corte de Tumbes asegura continuidad del servicio de justicia durante vacaciones judiciales

Corte de Tumbes asegura continuidad del servicio de justicia durante vacaciones judiciales

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

