Corte de Tumbes designa Jueza Supernumeraria en Contralmirante Villar

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso la designación de la abogada Olga Isabel Floriano Armanza como Jueza Supernumeraria del Juzgado Civil de Contralmirante Villar, a partir del 03 de febrero de 2026, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de justicia en dicha sede jurisdiccional.

La designación responde a la necesidad de mantener la atención del órgano jurisdiccional y de los usuarios de justicia. Así, mismo, está sustentada en la idoneidad de la magistrada designada señalando que cuenta con más de 11 años de servicios en esta Corte como secretaria judicial y con grado de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Piura; además, se consigna que, según el reporte histórico individual de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, no registra medidas disciplinarias a la fecha.

Con esta designación, la Corte Superior de Justicia de Tumbes refuerza la atención del Juzgado Civil de Contralmirante Villar, asegurando que la población cuente con un despacho operativo y a cargo de una profesional con experiencia jurisdiccional y formación acreditada, mientras se cubre la necesidad temporal del servicio.