Ollanta Humala se pronuncia desde prisión contra jueces que dictaron su condena

La defensa del expresidente también presentó una demanda, la cual incluye a los magistrados Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica. 

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia Foto: PJ
Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia Foto: PJ

Desde prisión, Ollanta Humala rechazó el proceso judicial en su contra, el cual lo condenó en primera instancia a 15 años de prisión por el caso Lava Jato señalando que "desde un inicio" hubo "abusos y errores garrafales".

Con ese argumento, anunció que tanto su defensa como la de su esposa, Nadine Heredia y los dirigentes del Partido Nacionalista han presentado pruebas para apelar la referida sentencia, comunicó en su cuenta de X.

Según el expresidente la documentación demuestra su inocencia y que los actos cometidos en su contra tenían el supuesto objetivo de "acosar judicialmente a su familia y encerrarlo".

En ese sentido, se refirió directamente a lo presentado por la Fiscalía. "Un presunto aporte de campaña que no fue probado, ni encontrado. Un hecho que incluso bajo la tesis fiscal no configura delito y por el cual adversarios políticos míos han sido sobreseídos y sus casos archivados. Cada día de encierro es una afrenta a la justicia, a la igualdad ante la ley y un secuestro por parte del Estado", indicó.

Sobre la denuncia presentada por Ollanta Humala

La demanda incluye a los magistrados Max VengoaJuana Caballero y Nayko Coronado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

La Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra los jueces mencionados, como la toma de declaraciones de Humala Tasso, el procurador público del Poder Judicial y de los magistrados. De igual forma, se solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial que remita toda la información sobre las quejas funcionales que presentó el exmandatario contra los encargos de impartir justicia entre abril del 2025 y la actualidad.

La medida también abarca el récord de quejas, procedimientos y sanciones de los jueces mencionados. Además, se requirió al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, informe sobre el estado actual del Expediente 249-2015-78 (sentencia contra los Humala Heredia).

