Política

Presidencia sobre contrataciones de las amiga de José Jerí: "Los contratos siguieron el debido proceso"

 Presidencia comunicó que todas las contrataciones se realizaron siguiendo el debido proceso y las visitas fueron registradas 

Presidencia responde por contrataciones tras reuniones con Jerí


Presidencia informó que las órdenes de servicio que obtuvieron cinco profesionales tras reunirse en despacho presidencial con José Jerí, se realizaron siguiendo el debido proceso y que las visitas fueron registradas oficialmente.

"Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas", indicaron.

Sobre la visita de Guadalupe Vela y Violeta Beas, precisaron que fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley.

Finalmente, resaltaron: "Cabe precisar que las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada personas".

Las visitas a José Jerí

La ingeniera Guadalupe Vela estuvo presente el día de la juramentación de Jerí como presidente. En el palco destinado a los familiares, se ubicó junto a la madre del mandatario.

Cuarto Poder identificó que visitó al presidente en su despacho el día 1 de noviembre, feriado. La reunión inició a las 6.48 p.m y se extendió por cinco horas.

Veinte días después de esta visita, la profesional obtuvo una orden de servicio por más de S/6 mil con EsSalud para brindar un Servicio especializado en seguridad y salud en el trabajo.

Seguidamente, el 28 de noviembre, obtuvo una nueva orden de servicio. Esta vez por S/11 mil. Su contratación fue como Locadora Fag en el despacho del Ministerio del Ambiente.

Al ser consultada por el medio, Vela indicó: "No me siento cómoda, mientras me estás ponchando". Una vez que dejó ser grabada confirmó la reunión con el mandatario y aseguró que se debió a temas personales ya que ambos son amigos desde hace mucho tiempo.

Otra de las personas presenten el día de la juramentación de Jerí y que también se reunió con él fue Rubiel Cristina Beraun, quien el 20 de noviembre obtuvo una orden de servicio con el despacho presidencial por análisis de acciones de comunicación interna. La retribución fue de S/6 mil 500 soles.

De acuerdo con el registro, Vela y Beraun ingresaron juntas a la reunión del 1 de noviembre.

Esa misma fecha, el 1 de noviembre, acudió Violeta Veas, quien llegó a las 8.35 p.m. y se retiró pasadas las 11.00 p.m. Un mes después fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, una entidad que depende del Ministerio de Educación.

Cuando Cuarto Poder la contactó en su lugar de trabajo, un funcionario indicó que se encontraba en una reunión y lo contaría luego.

El 20 de octubre, llegó a Palacio Fiorella Melgarejo, quien permaneció en Palacio desde la 1.48 p.m. hasta las 3.13 p.m. Lo mismo sucedió el 24 y 28 de octubre. Al ser consultada, la abogada indicó que no respondería en ese momento.

Por su parte, Alicia Camargo se reunió en el despacho de Jerí el 14 de octubre. Ingresó a las 8. p.m. y se retiró a las 10.55 p.m. Tres días después, obtuvo un contrato como locadora FAG en la secretaría general de Palacio de Gobierno.

