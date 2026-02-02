HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: más de 150 organizaciones civiles presentaron un Consenso por los Derechos Humanos

La agenda fue elaborada de manera participativa por más de 150 organizaciones, colectivos, gremios y actores sociales, indicó Germán Vargas, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)


Vargas considera que en las próximas elecciones muchos no van a tener un proceso electoral justo ni democrático. Créditos: composición LR.

En un contexto marcado por la crisis democrática y la debilidad de las propuestas en derechos humanos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios laborales, colectivos juveniles, iglesias y redes de la sociedad civil presentaron el Consenso por los Derechos Humanos, un documento que plantea compromisos mínimos que deberían ser asumidos por las fuerzas políticas y candidaturas.

Germán Vargas, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló la importancia de impulsar una agenda que gire en torno a los derechos humanos en una etapa en la cual "algunos llaman un pacto de gobierno antiderechos”.

“La impunidad es una marca presente y común a todos estos grupos políticos. Lo que quieren básicamente es permanecer en el poder y controlar las instituciones. El actual presidente del Congreso ha amenazado públicamente a jueces y juezas”, declaró a La República.

Vargas considera que en las próximas elecciones muchos no van a tener un proceso electoral justo ni democrático pues "la ciudadanía no se siente representada por las organizaciones políticas" y que ello podría llevar a "tener un Congreso peor que el que ahora tenemos".

