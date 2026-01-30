HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Rospigliosi amenaza con "barrer" el Poder Judicial por no aplicar ley contra lesa humanidad

Tras decisión de los jueces de no aplicar la ley de impunidad en el proceso por la masacre de Cayara, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dijo que deben "barrer" el sistema judicial.

Rospigliosi amenaza con barrer al Poder Judicial por no aplicar ley contra lesa humanidad. Foto: composición LR
Rospigliosi amenaza con barrer al Poder Judicial por no aplicar ley contra lesa humanidad. Foto: composición LR

Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2001, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que "barrerlo".

Arremetió contra los magistrados, acusándolos de "politizados y prevaricadores" en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional y obviando la obligación del Estado peruano de respetar los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el país, en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!", escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.

Atenta contra la división de poderes

En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que "barrer" contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.

"El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026", sostuvo en X

Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. "Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi", precisó en su cuenta.

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

Fernando Rospigliosi sigue minimizando reunión entre Jerí y empresarios chinos: "El presidente nunca me ha invitado un chifa ni un caramelito"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa en abril

Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras suspensión de Patricia Benavides

Tomás Gálvez tras interrogatorio a José Jerí: "Nos ha autorizado levantar el secreto de sus comunicaciones"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

