José Jerí vs. Generación Z y Chávez Cresta en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Marcha de sacrificio Uyariy: familiares de las víctimas denuncian hostigamiento policial en movilización

Los deudos sostienen que al menos cinco veces la Policía de Carreteras ha detenido su recorrido para realizar controles de identidad.

Familias de víctimas denuncian represión. Foto: composición LR.
Familias de víctimas denuncian represión. Foto: composición LR.

Deudos de las víctimas por las represión durante el gobierno de Dina Boluarte iniciaron una marcha de sacrificio hacia Lima. Su objetivo es llegar este 28 de enero. Sin embargo, denuncian hostigamiento policial en su recorrido. Los últimos hechos ocurrieron en su trayecto desde la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete.

En diálogo con La República, indicaron que al menos cinco veces la Policía de Carreteras ha detenido su tránsito regular para realizar intervenciones con control de identidad. A la altura de la playa La Ensenada, en el KM 81 de la Panamericana Sur, los agentes del orden detuvieron una vez más su recorrido para realizar una intervención “más rigurosa”.

En ese momento, los familiares denuncian que no se quiso devolver el DNI de uno de los conductores, razón que motivó el cierre de la vía por varios minutos.

Policía detuvo a una persona

Familiares de las víctimas, narraron el “hostigamiento” que han vivido desde que iniciaron la movilización el domingo último en Cañete. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo increpan a un comandante de apellido Molina, ya que, según relato de los testigos, el superior intentaba sacar su arma de fuego para “amedrentar” a los marchantes.

Este último operativo tuvo como saldo un detenido, identificado como Julio César Mendoza, que según sus acompañantes fue llevado a la comisaría de San Vicente de Cañete por presentar una requisitoria por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

La marcha de sacrificio se inició el pasado 25 de enero y ya cuenta con discrepancias entre los familiares de las víctimas de las protestas sociales y la Policía Nacional del Perú

Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

Protestas en Irán dejan más de 6.100 fallecidos por represión del régimen, según reporte de HRANA

Protestas en Irán dejan más de 6.100 fallecidos por represión del régimen, según reporte de HRANA

Comandante de la Patrulla Fronteriza dejará de liderar el despliegue en Minneapolis tras muerte a tiros de Alex Pretti

Comandante de la Patrulla Fronteriza dejará de liderar el despliegue en Minneapolis tras muerte a tiros de Alex Pretti

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Poder Judicial condena a Procuradora General del Estado por omisión y rehusamiento de actos funcionales

Poder Judicial condena a Procuradora General del Estado por omisión y rehusamiento de actos funcionales

Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí

Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí

Rosa María Palacios sobre Keiko: “Si sigue dando entrevistas, su 8 % se le va a ir por el caño”

Rosa María Palacios sobre Keiko: “Si sigue dando entrevistas, su 8 % se le va a ir por el caño”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

