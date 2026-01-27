Marcha de sacrificio Uyariy: familiares de las víctimas denuncian hostigamiento policial en movilización

Deudos de las víctimas por las represión durante el gobierno de Dina Boluarte iniciaron una marcha de sacrificio hacia Lima. Su objetivo es llegar este 28 de enero. Sin embargo, denuncian hostigamiento policial en su recorrido. Los últimos hechos ocurrieron en su trayecto desde la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete.

En diálogo con La República, indicaron que al menos cinco veces la Policía de Carreteras ha detenido su tránsito regular para realizar intervenciones con control de identidad. A la altura de la playa La Ensenada, en el KM 81 de la Panamericana Sur, los agentes del orden detuvieron una vez más su recorrido para realizar una intervención “más rigurosa”.

En ese momento, los familiares denuncian que no se quiso devolver el DNI de uno de los conductores, razón que motivó el cierre de la vía por varios minutos.

Policía detuvo a una persona

Familiares de las víctimas, narraron el “hostigamiento” que han vivido desde que iniciaron la movilización el domingo último en Cañete. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo increpan a un comandante de apellido Molina, ya que, según relato de los testigos, el superior intentaba sacar su arma de fuego para “amedrentar” a los marchantes.

Este último operativo tuvo como saldo un detenido, identificado como Julio César Mendoza, que según sus acompañantes fue llevado a la comisaría de San Vicente de Cañete por presentar una requisitoria por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

La marcha de sacrificio se inició el pasado 25 de enero y ya cuenta con discrepancias entre los familiares de las víctimas de las protestas sociales y la Policía Nacional del Perú.