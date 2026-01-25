HOYSuscripcion LR Focus

Política

Caso Waykis en la Sombra: Fiscalía pide al TC indicar si fallo a favor de Castañeda favorece a los demás investigados

Uno de los pedidos de aclaración es si la exclusión del fiscal Carlos Ordaya López como titular de la carpeta N° 7-2024 es solo para Castañeda o aplica también para los otros investigados.

TC frena investigación clave del Eficcop contra Mateo Castañeda. Foto: difusión
TC frena investigación clave del Eficcop contra Mateo Castañeda. Foto: difusión

La Procuraduría del Ministerio Público solicitó al Tribunal Constitucional (TC), por medio de un escrito, precisar si el fallo que anula la investigación contra Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, es extensivo hacia los otros implicados en el caso Los Waykis en la Sombra, en lo que se incluye a Nicanor Boluarte.

En el oficio, al que accedió Infobae, se formulan un total de tres pedidos de aclaración respecto a la decisión de la máxima instancia institucional.

La primera consulta es sobre si la anulación de la disposición 4-2024, de fecha 26 de abril de 2024; en la que se dispuso identifica e individualizar a los investigados por el presunto delito de organización criminal, recae únicamente sobre Castañeda Segovia o también de todos los demás.

El segundo cuestionamiento va dirigido a la carpeta fiscal 7-2024 en el que se declaró nulos todos los actos fiscales emitidos con posterioridad a dicha disposición. El pedido de aclaración es el mismo: "¿La nulidad de los actos fiscal emitidos con posterioridad a la citada disposición fiscal n° 04- 2024, recae únicamente en el extremo del ciudadano Mateo Castañeda o también de todos los demás veinticuatro investigados restantes de la carpeta fiscal n.º 07-2024 (sobre quienes no se ha analizado la situación jurídica y/o afectación de derechos)?".

Finalmente, consulta si la exclusión del fiscal Carlos Ordaya López como titular de la carpeta N° 7-2024 es solo para Castañeda o aplica también para los otros investigados.

Fundamento del TC para excluir a Mateo Castañeda de la investigación

Uno de los puntos centrales de la decisión está relacionado con el allanamiento realizado en un inmueble vinculado a Mateo Castañeda. El TC advirtió que el fiscal solicitó la diligencia como si se tratara de un domicilio común, sin precisar que en ese lugar operaba un estudio de abogados.

En el expediente, sin embargo, existía documentación que acreditaba que el inmueble era usado como despacho legal. Para el tribunal, esa omisión impidió que el juez evaluara el pedido desde otra perspectiva más estrcita, como exige la Constitución cuando se trata de espacios protegidos por el secreto profesional.

La otra parte del fallo apunta al rol del fiscal del Eficcop que estuvo a cargo del caso. El TC concluyó que dicho fiscal investigó hechos que, según la propia imputación, habrían tenido como finalidad entorpecer una investigación que él mismo dirigía.

Es así que se le atribuyó a Castañeda haber intentado neutralizar una carpeta fiscal en la que el mismo fiscal era responsable. Para el tribunal, esa situación genera un conflicto que compromete la objetividad que se le pide a la Fiscalía.

