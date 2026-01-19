¿Los Vizcarra pueden hacer la diferencia?, por Mirko Lauer

Rafael López Aliaga 10% en Ipsos, Keiko Fujimori 7%. ¿Dónde se están yendo las simpatías de Fujimori? Sin duda esas simpatías están repartidas entre los numerosos candidatos de la competencia, más el enorme bolsón de los remisos a dar opinión sobre el tema.

Pero la parte más interesante de la encuesta está en los cinco primeros lugares, que es donde por razones aritméticas se pueden dar las alianzas decisivas de la elección. Nos referimos al 5% de Mario Vizcarra, al 4% de Carlos Álvarez y al 3% de César Acuña.

En cifras de hoy, Fujimori+Vizcarra podría pasar a López Aliaga, e incluso podría hacerlo con Álvarez. ¿Son posibles estos tipos de acuerdo? Son difíciles pero no imposibles. La parte más fácil es el acuerdo bajo la mesa. La más difícil, proponérselo al electorado.

Se ha repetido mucho, incluso en esta columna, que Vizcarra hermanos podrían ser los grandes electores en junio. Sin embargo, si bien ninguno de los dos es precisamente un izquierdista, cuesta imaginar a sus votantes volcándose hacia alguno de los candidatos de la derecha.

Aunque hay quien ha planteado la posibilidad de que ese gran bolsón de voto oculto (pues de eso se trata) no esté dispuesto a votar López Aliaga ni Fujimori, lo cual despejaría el camino a la segunda vuelta a por lo menos uno de los tres otros candidatos.

Consideremos que a diferencia del de Vizcarra, los electorados de Álvarez y Acuña en principio se inclinan con facilidad hacia la derecha. El retiro de los dos de la competencia no cambiaría mucho las cosas en la competencia Fujimori-López Aliaga.

El problema de estos difíciles endosos con los que estamos jugando, es que cuestan lugares en el Congreso. ¿Por qué segundo, tercero o cuarto entregarían esas curules? Se nos ocurre que un indulto presidencial sería atractivo. ¿Pero cómo hacer para cobrar el favor después?

Volviendo al inicio de estas líneas, ¿los Vizcarra son los que están quitándole votos decisivos a Keiko Fujimori? Si eso es así, los moqueguanos bien podrían llegar a la segunda vuelta, si logran recorrer el 2% que los separa de Fujimori. Salvo que aparezca la proverbial sorpresa.

¿Es muy temprano para este tipo de pensamientos? Quizás sí, pero a la vez ellos son irresistibles, como lo es imaginar cualquier cambio radical y súbito en una elección nacional. Sombras de la elección municipal en Lima del 2019, donde Jorge Muñoz tuvo esa inesperada victoria sobre Daniel Urresti.