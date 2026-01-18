San Martín: Congresista Cheryl Trigoso realiza show privado para cuestionado proveedor del Estado

En medio de su campaña para la reelección al Senado, el dominical 'Panorama' revela imágenes de la congresista Cheryl Trigoso Reátegui de la bancada Renovación Popular, protagonizando un espectáculo privado para un controvertido empresario de la región San Martín.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Lejos de las actividades legislativas, Trigoso fue captada como la atracción principal en la fiesta de cumpleaños número 42 de Martín Morey Riva, empresario investigado por presunta depredación de bosques. En el evento, la parlamentaria volvió a su faceta como cantante de la orquesta "Sonido 2000", agrupación que ella misma fundó y con la cual se presentó vistiendo un pantalón verde y una blusa colorida.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Renovación Popular y una cuestionada gestión en la alcaldía de Lima

Durante la celebración, Trigoso no solo interpretó sus éxitos musicales, también interactuó directamente con el cumpleañero: “En Tarapoto, te esperaré con otro y te esperaré con la familia Morey... Un saludo para ti y todos tus clientes”, se le escucha decir en las grabaciones.

¿Quién es Martín Morey Riva?

Martín Morey Riva es un empresario de los rubros médico y ganadero que actualmente es investigado por la presunta tala y depredación de bosques.

El ambientalista Iván Rojas García denunció públicamente que, en propiedades vinculadas a Morey, se han reportado incidentes con personal armado que impide el paso de las autoridades, sugiriendo la protección de actividades ilícitas. "La fiscalía nos informó que aparentemente el dueño es Martín Morey", señaló Rojas respecto a las zonas deforestadas.

Morey también es proveedor del Gobierno Regional de San Martín, cuya máxima autoridad pertenece al mismo partido que Trigoso, Renovación Popular.

Sin embargo, en las declaraciones del propio empresario, aseguró que nunca habría financiado ninguna campaña política.