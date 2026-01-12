Caso 'Mochasueldo': Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a congresista Lucinda Vásquez

La Comisión de Ética, precedida por Elvis Vergara, aprobó suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez, en el marco de las indagaciones por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. La decisión deberá ser tomada por el Pleno.

A inicios del 2025, un reportaje alertó sobre un posible recorte de sueldos de parte de la parlamentaria Vásquez. Walter Tello, exasesor principal del despacho, indicó que tanto él como otros trabajadores fueron obligados a entregar parte de sus sueldos a la parlamentaria “en diferentes modalidades”.

“En mi caso, era una modalidad de préstamos (400, 500, 2,500 soles) para depositarse en cuentas de algunos familiares, con la supuesta promesa de devolución, pero esos montos nunca eran devueltos”, dijo.

De igual forma, Natalia Vásquez, quien fue contratada como asesora II en la oficina de la congresista, habría recibido la orden de transferir mensualmente “más de 2 000 soles” de su salario a una persona vinculada a la parlamentaria.

A esta serie de recortes de sueldo se suma otro reclamo por parte de los trabajadores. De acuerdo con sus declaraciones, durante las semanas de representación, cuando los congresistas reciben un bono extra, eran ellos quienes asumían los gastos logísticos de Vásquez. En un chat, un asesor confirma haber entregado 1.200 soles en efectivo a través del sobrino de la parlamentaria, mientras ella conservaba íntegramente el bono asignado por el Congreso.

Presidente de Comisión de Ética sobre el caso 'Cortauñas': "Este mes se tendrá una decisión"

Al respecto, el presidente de la Comisión de Ética informó que este mes se tendrá una decisión sobre el caso denominado popularmente como 'Cortauñas'.

"Hay que recordar que lamentablemente la congresista Vásquez tiene dos procesos en Ética. Uno por presunto 'mochasueldo' y otro por 'cortauñas. El primero está expedito para pasar al Pleno. El segundo, hace un mes, se aprobó el proceso de indagación y está dentro del plazo para ser resuelto y tener una decisión. Está en proceso y es probable que dentro de una semana tengamos una posición al respecto", anotó en entrevista a Canal N.

Asimismo, Vergara lamentó que la legisladora pase por problemas de salud, sin embargo, precisó que ello no impide que se continúe el proceso.