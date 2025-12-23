Riña en Acción Popular: secretario general contradice a presidente del partido y respalda a Barnechea
Continúan los dimes y diretes en la interna de Acción Popular, tras ser apartados de las elecciones 2026. En un último comunicado, el secretario general nacional del partido negó que se pretenda expulsar a Alfredo Barnechea.
- Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos
- Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú
La situación y líos internos en Acción Popular parecen no llegar a su fin. Esta vez, en un nuevo comunicado, Juan José Abad Cabrera, secretario general del partido, negó que se esté pensando en expulsar a Alfredo Barnechea; posición contraria a la expresada hace apenas un día por Julio Chávez Chiong, presidente de la agrupación política.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Abad Cabrera sostuvo que la presencia de Barnechea en Acción Popular le da "prestigio" y "fortalece" al partido; y reiteró que fue elegido como candidato presidencial en las elecciones internas. Este último proceso -según determinó luego el JNE- fue el que conllevó a dejar fuera al partido de la contienda electoral tras encontrar "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna".
TE RECOMENDAMOS
JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
"Desde Acción Popular expresamos nuestro reconocimiento a su aporte y esperamos que continúe contribuyendo, por muchos años más, a la defensa y preservación del legado democrático y doctrinario de Fernando Belaúnde Terry", indica en el pronunciamiento.
Presidente de Acción Popular aseguró que expulsarán a Barnechea
Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, anunció que se alista una denuncia penal y expulsión del partido contra quienes resulten responsables del presunto fraude en las elecciones internas. La acusación se refiere a Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo.
"El proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", dijo Chávez Chiong en entrevista a RPP.