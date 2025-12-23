HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Riña en Acción Popular: secretario general contradice a presidente del partido y respalda a Barnechea

Continúan los dimes y diretes en la interna de Acción Popular, tras ser apartados de las elecciones 2026. En un último comunicado, el secretario general nacional del partido negó que se pretenda expulsar a Alfredo Barnechea.

Secretario general de Acción Popular desmiente al presidente del partido. Foto: Composición LR
Secretario general de Acción Popular desmiente al presidente del partido. Foto: Composición LR

La situación y líos internos en Acción Popular parecen no llegar a su fin. Esta vez, en un nuevo comunicado, Juan José Abad Cabrera, secretario general del partido, negó que se esté pensando en expulsar a Alfredo Barnechea; posición contraria a la expresada hace apenas un día por Julio Chávez Chiong, presidente de la agrupación política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Abad Cabrera sostuvo que la presencia de Barnechea en Acción Popular le da "prestigio" y "fortalece" al partido; y reiteró que fue elegido como candidato presidencial en las elecciones internas. Este último proceso -según determinó luego el JNE- fue el que conllevó a dejar fuera al partido de la contienda electoral tras encontrar "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna".

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
larepublica.pe

"Desde Acción Popular expresamos nuestro reconocimiento a su aporte y esperamos que continúe contribuyendo, por muchos años más, a la defensa y preservación del legado democrático y doctrinario de Fernando Belaúnde Terry", indica en el pronunciamiento.

Presidente de Acción Popular aseguró que expulsarán a Barnechea

Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, anunció que se alista una denuncia penal y expulsión del partido contra quienes resulten responsables del presunto fraude en las elecciones internas. La acusación se refiere a Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo.

"El proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", dijo Chávez Chiong en entrevista a RPP.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en elecciones internas

Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en elecciones internas

LEER MÁS
Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

LEER MÁS
Escolar increpa a José Jerí por incremento de embarazo en adolescentes: "Es injusto vivir con esta realidad"

Escolar increpa a José Jerí por incremento de embarazo en adolescentes: "Es injusto vivir con esta realidad"

LEER MÁS
Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

LEER MÁS
JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

LEER MÁS
Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

LEER MÁS
Gobierno de Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga ley que amplía el Reinfo

Gobierno de Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga ley que amplía el Reinfo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

Política

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, se lanza al Senado con el partido Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, se lanza al Senado con el partido Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025