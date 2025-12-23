Riña en Acción Popular: secretario general contradice a presidente del partido y respalda a Barnechea

La situación y líos internos en Acción Popular parecen no llegar a su fin. Esta vez, en un nuevo comunicado, Juan José Abad Cabrera, secretario general del partido, negó que se esté pensando en expulsar a Alfredo Barnechea; posición contraria a la expresada hace apenas un día por Julio Chávez Chiong, presidente de la agrupación política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Abad Cabrera sostuvo que la presencia de Barnechea en Acción Popular le da "prestigio" y "fortalece" al partido; y reiteró que fue elegido como candidato presidencial en las elecciones internas. Este último proceso -según determinó luego el JNE- fue el que conllevó a dejar fuera al partido de la contienda electoral tras encontrar "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna".

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Desde Acción Popular expresamos nuestro reconocimiento a su aporte y esperamos que continúe contribuyendo, por muchos años más, a la defensa y preservación del legado democrático y doctrinario de Fernando Belaúnde Terry", indica en el pronunciamiento.

Presidente de Acción Popular aseguró que expulsarán a Barnechea

Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, anunció que se alista una denuncia penal y expulsión del partido contra quienes resulten responsables del presunto fraude en las elecciones internas. La acusación se refiere a Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo.

"El proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", dijo Chávez Chiong en entrevista a RPP.