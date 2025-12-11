HOYSuscripcion LR Focus

Política

Proética 2025: Congreso es considerado como la institución más corrupta del Perú por 85% de la población

La nueva encuesta de Proética confirma un deterioro histórico en instituciones del Estado: el Congreso, el Ministerio Público, la PNP y el gobierno de Dina Boluarte concentran los mayores niveles de rechazo ciudadano en medio de una percepción generalizada de avance de la corrupción.

Según Proética, el 85% de peruanos identifica al Congreso como la institución más corrupta del país. Foto: composición LR
Según Proética, el 85% de peruanos identifica al Congreso como la institución más corrupta del país. Foto: composición LR

La encuesta nacional de Proética 2025 revela que el Congreso es visto como la institución más corrupta del país por el 85% de la población. El estudio, aplicado en zonas urbanas, muestra además que esta percepción ha crecido un 25% desde 2022 y sitúa al Parlamento en un punto crítico.

El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.

Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.

El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.

