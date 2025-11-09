El 4 de noviembre de 2025, Betssy Chávez, la exministra de Pedro Castillo, tras ser excarcelada por pedido del Poder Judicial, se asiló en la Embajada de México bajo la figura de persecución política que ella alegó al gobierno de Claudia Sheinbaum. Debido a este embate diplomático, el mandatario peruano José Jerí, decidió expulsar a la encargada de negocios de México en Perú; al unísono, la Fiscalía de la Nación ha pedido prisión preventiva de la política fugada; así también como el Congreso debate su inhabilitación por 10 años de cargos públicos.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales una fotografía que supuestamente muestra a los ciudadanos peruanos congregados a las afueras de la Embajada de México para vigilar que Betssy Chávez no escape. No obstante, se trata de un resguardo policial.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 3.200 reacciones, 1.500 comentarios y fue 346 veces compartido por diversos usuarios.

Fotografía no muestra protesta frente a Embajada de México

Para identificar el origen del bulo, realizamos una búsqueda inversa sobre la fotografía viralizada. Los resultaron arrojaron que, en realidad, se debe a una cobertura periodística hecha por el medio Perú 21 sobre la situación actual a las afueras de la Embajada de México en el Perú.

También realizamos búsquedas con palabras claves sobre protestas convocadas en la embajada mexicana para realizar vigilias a Betssy Chávez, pero no se encontró publicaciones o afiches relacionados, mucho menos organizaciones sociales que se hayan comunicado por sus redes sobre el falso hecho.

Sin embargo, sí hallamos que se informó sobre una protesta de unos 7 ciudadanos en la residencia de la embajada mexicana el 5 de noviembre. Este lugar no es, en efecto, el edificio central de la misión diplomática, pero sí donde actualmente se encuentra recluida Betssy Chávez, y ocurrió en la tarde, no en la noche del día.

Conclusión

La fotografía del viral corresponde a un reporte de la embajada de México hecho por un medio peruano, no de de una vigilia ciudadana convocada para prevenir que Betssy Cháves huya del Perú tras su asilo político. Sin embargo, si se desarrolló, el 5 de noviembre, una manifestación de menos de 10 personas en la residencia de la embajada, más no en el mismo edificio gubernamental. Por lo tanto, calificamos este tipo de psoteos como engañosos.

