Fernán Altuve arremete contra López Aliaga: “Su tendencia hacia la extrema derecha es preocupante”

El abogado y precandidato a la vicepresidencia de la República por Avanza País, Fernán Altuve, fue entrevistado el día de hoy por Rosa María Palacios y ante el comentario de la conductora de ‘Sin guion’ en el que le recordó el incidente de hace unos meses con Rafael López Aliaga, quien lo llamó “farsante”, dio su percepción sobre el exalcalde de Lima y dijo que, pese a que le dio su voto, hay algo que le preocupa respecto a él. “Yo creo que hay una tendencia de él hacia la extrema derecha, lo cual me parece preocupante porque, en mi opinión, el veneno de las personas conservadoras de derecha es la extrema derecha”, manifestó el exparlamentario fujimorista.

Siguiendo en la misma línea, Fernán Altuve definió a la extrema derecha como un movimiento, aparentemente, con “postulados muy bonitos y buenos”, pero que a la par conlleva a la violencia, odio verbal y ataques, lo que no resultaría nada útil dentro de la política actual, y volvió a mencionar a López Aliaga como ejemplo de esto. “No se puede construir un espacio nacional si llegas al extremismo, como atacar por atacar, insultar y mentir a la gente tan solo por querer hacerlo”, reflexionó el precandidato a la vicepresidencia.

Asimismo, aseguró que se identifica como parte de “una derecha reformista” y que, para él, Avanza País viene a ser un “partido vivo”, pese a que hay quienes lo consideran como una “franquicia”. En cambio, el fujimorismo ha ido perdiendo bases tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, lo que habría llevado al también excongresista al desencanto.

El precandidato presidencial también manifestó que es en esta agrupación política (Avanza País) donde se ha sentido bien recibido después de su paso por el fujimorismo durante varios años. “Yo me siento cómodo con Phillip Butters, quien quizás para otros sea una carga, pero para mí no lo es”, concluyó Altuve.