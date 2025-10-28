HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
General EP Marco Marín murió en accidente de helicóptero

Fatalidad. Como jefe del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), Marco Marín Saldaña encabezaba el combate frontal a la minería ilegal en Pataz (La Libertad). Tragedia se registró cuando cumplía labores en la zona con representantes del Ministerio de Defensa.

Misiones. Como jefe del CUPAZ, el general Marco Marín ejecutó 33 operaciones contra la minería ilegal en Pataz. Foto: difusión
Misiones. Como jefe del CUPAZ, el general Marco Marín ejecutó 33 operaciones contra la minería ilegal en Pataz. Foto: difusión

El jefe del Comando Unificado de Pataz, general de brigada EP Marco Marín Saldaña, quien dirigía las operaciones contra la minería aurífera ilegal en La Libertad, perdió la vida cuando el helicóptero en el que se transportaba chocó con una malla metálica de seguridad, al momento de aterrizar en el aeródromo patacino de Chagual.

Debido al impacto de la cola de la aeronave, trozos metálicos salieron disparados y atravesaron la parte posterior de la máquina, hiriendo uno de los pulmones del general Marín, lo que le causó la muerte.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El sábado 11 de octubre, quien en junio fue designado como comandante del CUPAZ, el general Marín celebró su cumpleaños número 51, así como los resultados de la gestión que el gobierno de Dina Boluarte le encomendó.

De acuerdo con reportes del CCFFAA, bajo el mando del general Marco Marín, al 19 de octubre el CUPAZ había conseguido la intervención de 75 bocaminas, 24 socavones y 52 campamentos, como resultado de 33 operaciones.

General EP Marco Marín Saldaña | Ejercito Peruano

Aeronave. En el fuselaje posterior del Mi-17 EP 656 se aprecian los orificios del impacto de las esquirlas de metal. Foto: difusión

También fueron arrestados 61 implicados con las organizaciones criminales y se incautaron 72 armas de fuego, desde carabinas hasta subametralladoras.

El general Marco Marín estaba cumpliendo una misión administrativa en compañía del Inspector General del Ministerio de Defensa (Walter Bracamonte Merino) junto con una comitiva de 12 personas”, relataron fuentes militares con conocimiento del lamentable incidente.

“El piloto se encontraba cumpliendo el procedimiento de aterrizaje en la pista de Chagual (ubicada a 59 minutos o 22.6 kilómetros de Pataz), cuando al descender el rotor de la cola impactó con una alambrada o reja, lo que produjo que esquirlas de metal se dispararan por todas partes, especialmente en la zona posterior de la aeronave”, explicaron las fuentes castrenses.

General EP Marco Marín Saldaña | Ejercito Peruano

Colisión. El rotor de la cola del helicóptero chocó con la malla de seguridad de aeródromo Chagual en Pataz. Foto: difusión

El helicóptero accidentado es uno de fabricación rusa Mi-17 con matrícula EP 656.

“Las esquirlas atravesaron el fuselaje del helicóptero y el pulmón derecho del general, causándole una intensa hemorragia. Fue trasladado de inmediato a la localidad de Vijus, en el mismo distrito de Pataz, pero falleció en el trayecto”, apuntaron las fuentes consultadas.

El 16 de octubre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo ascendió al coronel Marco Marín al grado de general de brigada y el 29 de diciembre del mismo año fue designado inspector de la IV División del Ejército, Pichari (VRAEM). Cuando ocupaba dicho puesto, se le encargó investigar a los responsables del asesinato de 10 manifestantes en Ayacucho, perpetrados el 15 de diciembre de 2022. Concluyó que todos los militares del Ejército eran inocentes.

El tres de octubre de 2023, sorprendentemente, la expresidenta Dina Boluarte, implicada en los mismos hechos, nombró a Marco Marín como agregado militar en Washington. Al retornar en 2024, cumplió misión como Sub Jefe de la casa militar de la expresidenta Boluarte.

