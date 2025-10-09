HOYSuscripcion LR Focus

Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina
"¿Y mi trabajo?": Carlincatura expone denuncia contra Patricia Benavides por presunto plagio de tesis

La abogada penalista Giovanna Vélez indica que la exfiscal de la Nación presuntamente plagió 30 páginas de su investigación.

La Carlincatura de este 9 de octubre expone la denuncia contra Patricia Benavides por presuntamente plagiar su tesis. Según el reportaje de La Encerrona, el texto de Benavides reproduce sin comillas ni referencias secciones idénticas de artículos jurídicos, tesis universitarias y publicaciones institucionales como . En algunos casos, incluso se copiaron errores tipográficos y estructuras de cita propias de los documentos originales.

La abogada penalista Giovanna Vélez Fernández denunció que la exfiscal de la Nación plagió 30 páginas de su investigación publicada hace 19 años. Según su versión, Benavides utilizó textos en íntegro de su autoría para sustentar su tesis "El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas" con la que obtuvo su doctorado.

