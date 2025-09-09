Sí es la voz, pero...: Carlincatura satiriza cómo un investigado arremetió contra las instituciones que iban tras sus pasos

Carlincatura de hoy, martes 9 de septiembre, sobre la situación judicial de una alta autoridad. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 9 de septiembre del 2025, satiriza la situación judicial de un investigado por el Ministerio Público. La caricatura dibuja cómo desde dicha institución anuncian que encontraron una prueba contra la alta autoridad, mientras que este avanza con un tractor para arremeter contra ellos, luego de que destruyó otras dos dependencias que iban tras sus pasos.