Política

Sí es la voz, pero...: Carlincatura satiriza cómo un investigado arremetió contra las instituciones que iban tras sus pasos

El caricaturista retrata el diálogo en una institución que consiguió una prueba contra un investigado, mientras que este avanza con un tractor yendo contra ellos para destruirlos.

Carlincatura de hoy, martes 9 de septiembre, sobre la situación judicial de una alta autoridad. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, martes 9 de septiembre, sobre la situación judicial de una alta autoridad. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 9 de septiembre del 2025, satiriza la situación judicial de un investigado por el Ministerio Público. La caricatura dibuja cómo desde dicha institución anuncian que encontraron una prueba contra la alta autoridad, mientras que este avanza con un tractor para arremeter contra ellos, luego de que destruyó otras dos dependencias que iban tras sus pasos.

Carlincatura del martes 9 de septiembre de 2025

Carlincatura del martes 9 de septiembre de 2025

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Carlincatura del lunes 8 de setiembre de 2025

Carlincatura del lunes 8 de setiembre de 2025

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

César Hildebrandt recuerda a Jaime Chincha tras su partida: "Nos apenó mucho. Un buen muchacho, un buen hombre"

César Hildebrandt recuerda a Jaime Chincha tras su partida: "Nos apenó mucho. Un buen muchacho, un buen hombre"

PNP busca politizar muerte de Jaime Chincha y levantar sospechas en torno a su deceso

PNP busca politizar muerte de Jaime Chincha y levantar sospechas en torno a su deceso

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

Ate: empresas concertaron precios para ganar más de 15 millones en obras durante gestión de Franco Vidal

Ate: empresas concertaron precios para ganar más de 15 millones en obras durante gestión de Franco Vidal

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

